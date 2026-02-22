Quảng Ninh vững vàng vị thế ‘đầu tàu’ kinh tế vùng Đông Bắc

(VTC News) -

Bức tranh kinh tế năm 2025 của Quảng Ninh khép lại với những gam màu tươi sáng, khi GRDP của tỉnh đứng đầu cả nước (tăng 11,89%), là mức cao nhất trong cả giai đoạn 2021-2025.

Trong cơ cấu tăng trưởng, khu vực dịch vụ tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, đóng góp trên 50% vào tăng trưởng GRDP. Tổng lượng khách du lịch năm 2025 đạt khoảng 21,28 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch vượt mốc 57.000 tỷ đồng, tăng hơn 22%.

Du lịch không chỉ phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19 và bão Yagi mà còn từng bước chuyển sang phát triển theo hướng chất lượng cao, bền vững, gắn với kinh tế xanh, kinh tế đêm.

Kết cấu hạ tầng, không gian đô thị của Quảng Ninh ngày càng được củng cố, tạo nền tảng cho những bứt phá trong kinh tế - xã hội của địa phương.

Khu vực công nghiệp - xây dựng cũng duy trì đà tăng trưởng ổn định với mức tăng 10,58%, đóng góp hơn 42% GRDP. Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục nổi lên là trụ cột mới của nền kinh tế, đóng góp gần 28% vào tăng trưởng, phản ánh rõ nét quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ “nâu” sang “xanh”, từ khai thác tài nguyên sang sản xuất có giá trị gia tăng cao.

Dấu ấn nổi bật nhất của nhiệm kỳ phải kể đến kết quả thu ngân sách nhà nước, trong năm 2025, tổng thu ngân sách của Quảng Ninh đạt trên 84.500 tỷ đồng, vượt xa dự toán Trung ương và tỉnh giao, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Tính chung giai đoạn 2021-2025, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt trên 274.000 tỷ đồng, gấp 1,3 lần giai đoạn trước, tạo nguồn lực quan trọng để tỉnh đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, môi trường đầu tư - kinh doanh của Quảng Ninh tiếp tục được cải thiện thực chất. Năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 2.300 doanh nghiệp thành lập mới; tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách đạt gần 476.000 tỷ đồng, gấp nhiều lần so với năm trước. Dòng vốn FDI duy trì xu hướng tích cực, đạt khoảng 1 tỷ USD, khẳng định sức hấp dẫn của Quảng Ninh trong mắt các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nhấn mạnh quyết tâm giữ vững vai trò “đầu tàu” tăng trưởng của khu vực phía Bắc, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất lựa chọn chủ đề công tác năm 2026 là “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”, đồng thời xác định 24 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường.

Đây không chỉ là định hướng điều hành cho một năm bản lề, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Hoạt động kinh tế đêm cùng các sản phẩm du lịch mới được đẩy mạnh, gia tăng sức hút.

Theo đó, Quảng Ninh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt trên 12,5%, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai con số, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.

Trọng tâm được xác định là đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo chiều sâu, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Tỉnh ưu tiên thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, quy mô lớn, công nghệ cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, từng bước hình thành các chuỗi giá trị sản xuất hiện đại, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Du lịch tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, gắn chặt với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Quảng Ninh phấn đấu năm 2026 đón khoảng 22 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, tập trung thu hút các dự án du lịch, dịch vụ chất lượng cao.

Tại hội nghị triển khai công tác năm 2026, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong vai trò một địa phương động lực của khu vực phía Bắc, Quảng Ninh cần xác định rõ trách nhiệm đi đầu trong hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Điều này đòi hỏi tỉnh phải tiếp tục lựa chọn đúng và trúng các ngành, lĩnh vực trọng tâm, địa bàn chiến lược; khơi thông và kết nối hiệu quả các nguồn lực xã hội; giải phóng tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh để tạo đột phá phát triển nhanh và bền vững.

Với những kết quả nổi bật đạt được trong giai đoạn 2020-2025, Quảng Ninh tự tin khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế vùng Đông Bắc.

Theo đó, ông Khắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Cùng với đó, tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; gắn xây dựng Đảng với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và điều hành phát triển.

Kết quả cho thấy, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 của Quảng Ninh đạt trên 490.000 tỷ đồng; quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt khoảng 395.000 tỷ đồng, gần gấp đôi so với năm 2020, đưa tỉnh này vào nhóm các địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất miền Bắc.

Với nền tảng thành tựu vững chắc của nhiệm kỳ 2020-2025 và tầm nhìn chiến lược rõ ràng cho giai đoạn 2025-2030, Quảng Ninh tự tin khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế vùng Đông Bắc.