Xác định hai đội bóng vào bán kết cúp C1 châu Âu

(VTC News) -

Rạng sáng 15/4 (theo giờ Việt Nam), các trận đấu đầu tiên ở vòng tứ kết lượt về cúp C1 châu Âu mùa giải 2025/26 đã diễn ra để tìm các đội bóng vào tứ kết. Bất ngờ chỉ xảy ra ở màn đọ sức giữa Barcelona và Atletico Madrid. Bất chấp là chủ nhà, Atletico Madrid khiến người hâm mộ trên sân Wanda Metropolitano âu lo.

Họ thua luôn 2 bàn chỉ trong vòng 24 phút với các pha lập công của Lamine Yamal và Ferran Torres. Thậm chí, nếu chính Torres và Fermin chỉn chu hơn, may mắn hơn, hiệp một thậm chí có thể kết thúc với cách biệt 3 bàn cho Barcelona. Khi đó, việc Atletico Madrid có thể lội ngược dòng hay không trở thành câu hỏi khó trả lời.

Atletico Madrid (áo sọc trắng đỏ) giành quyền vào bán kết cúp C1 châu Âu.

Nhưng rồi, Llorente có đường căng ngang rất hay để Lookman đệm bóng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Atletico Madrid. Bàn thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone gở bỏ được thút thắt về mặt tâm lý. Họ thi đấu tốt và cho thấy nhiều tín hiệu tươi sáng để gỡ hòa.

Dù vậy, Barca trong hiệp đấu thứ hai thể hiện hình ảnh khác biệt. Đội bóng xứ Catalan tràn lên tấn công và Ferran Torres một lần nữa sút tung lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đến khi Eric Garcia nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Sorloth, hy vọng của Barcelona dần kết thúc trong thế thiếu người. Họ chấp nhận thắng 2-1 nhưng thua với tổng tỉ số 3-2 sau hai lượt trận.

Ở trận đấu còn lại, không có bất ngờ nào xảy ra khi Dembele lập cú đúp bàn thắng khiến Liverpool thua 0-2 trước PSG. Đội bóng nước Pháp vào bán kết thuyết phục.

Rạng sáng 16/4, hai cặp đấu giữa Bayern Munich gặp Real Madrid, Arsenal đụng độ Sporting Lisbon diễn ra để tìm ra hai đội cuối cùng vào bán kết cúp C1 châu Âu.

Các trận đấu lượt đi vòng bán kết diễn ra vào các ngày 29 và 30/4. Trận đấu lượt về diễn ra vào các ngày 6 và 7/5.