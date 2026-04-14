Nhận định bóng đá Atletico Madrid vs Barcelona tứ kết cúp C1 châu Âu hôm nay

Loạt trận tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu mùa giải 2025/26 chứng kiến trận derby Tây Ban Nha giữa Atletico Madrid và Barcelona. Chiến thắng gây sốc ngay trên sân khách của Atletico nhưng với tỉ số cách biệt chưa phải quá lớn mở ra trận lượt về hứa hẹn đầy hấp dẫn tại Wanda Metropolitano.

Nhận định Atletico Madrid vs Barcelona

Chiến thắng của Atletico ở lượt đi là một bất ngờ lớn nếu nhìn vào phong độ của hai đội. Đoàn quân của HLV Diego Simeone thi đấu không tốt, phong độ trồi sụt trên mọi đấu trường chứ không riêng gì La Liga. Ngược lại, Barcelona băng băng về đích và không ai nghi ngờ về chức vô địch giải quốc nội của họ.

Atletico Madrid có lợi thế lớn trước Barcelona.

Nhưng rồi, cú đá phạt của Julian Alvarez và khoảnh khắc bùng nổ của Alexander Sorloth khiến sân Camp Nou như chết lặng. Tấm thẻ đỏ của Cubarsi càng nhắc về khoảnh khắc đáng quên nhất của Barca trong mùa giải này.

Đổi lại, cách biệt hai bàn ở loạt đấu loại trực tiếp cúp C1 châu Âu chưa bao giờ là sự đảm bảo chắc chắn. Nên nhớ rằng, Barcelona đã tạo khoảng cách an toàn với Real Madrid ở La Liga. Trận tứ kết cúp châu Âu giờ đây trở thành trận đấu quan trọng nhất với thầy trò ông Hansi Flick.

Atletico Madrid sẽ không thay đổi lối đá giàu năng lượng của mình, nhất là khi họ đã có hai bàn thắng "làm vốn". Các nhà chuyên môn ở châu Âu cho rằng Atletico Madrid giờ đây không còn những hậu vệ đủ "rắn" và chắc chắn như quá khứ. Điều này không đồng nghĩa với việc đại diện thành Madrid yếu đi.

HLV Simeone có nhiều quân bài tấn công sẵn sàng tạo ra những đường bóng chuyển đổi trạng thái ở tốc độ cao nhất. Đây mới là đòn đánh mang tính kết liễu mà nhà cầm quân người Argentina chờ đối thủ sập bẫy. Atletico Madrid có thể gai góc trong khâu phòng ngự, nhưng đó là màu sắc riêng biệt của họ.

HLV Hansi Flick chẳng lạ lẫm gì đồng nghiệp Simeone. Mùa này, ông có chiến thắng trước Atletico Madrid nhưng cũng phải nhận thất bại tại cúp Nhà vua. Nhưng cho dù toan tính thế nào đi nữa, Barca vẫn cần có được cách biệt ít nhất 2 bàn thắng và cách duy nhất làm được điều này là tràn lên tấn công, chấp nhận rủi ro có thể xảy ra.

Thông tin lực lượng

Atletico Madrid phải trả giá không nhỏ cho chiến thắng ở lượt đi khi David Hancko rời sân vì chấn thương, Marc Pubill bị treo giò vì nhận đủ thẻ vàng. Đổi lại, Johny Cardoso và Jose Gimenez đã bình phục sau các chấn thương gặp phải. Jan Oblak cũng để ngỏ khả năng tái xuất ngay ở trận đấu với Barca.

Trong khi đó, Barca cũng mất Cubarsi vì tấm thẻ đỏ ở trận lượt đi. Gerard Martin nhiều khả năng vắng mặt sau chiến thắng trước Espanyol. Marc Bernal (chấn thương mắt cá chân) cũng có tên trong danh sách đội hình, nhưng Raphinha (chấn thương gân kheo) và Andreas Christensen (chấn thương dây chằng chéo trước) chắc chắn vắng mặt.

Dự đoán: Atletico Madrid 3-2 Barcelona

Đội hình dự kiến:

Atletico Madrid: Musso; Molina, Clement Lenglet, Le Normand, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.

Barcelona: Garcia; Jules Kounde, Ronald Araujo, Eric Garcia, Joao Cancelo; Pedri, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Lopez, Rashford; Torres.