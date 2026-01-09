Bảng xếp hạng giải Cúp C1 Đông Nam Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

Giải ASEAN Club Championship (Cúp C1 Đông Nam Á) 2025-2026 diễn ra từ tháng 8/2025 đến tháng 5/2026. Có 12 đội bóng tham dự, trong đó CLB Công an Hà Nội và Nam Định là 2 đại diện của bóng đá Việt Nam.

Tính đến hết năm 2025, giải đấu diễn ra 3 lượt trận. Bangkok United và Shan United (bảng B) là 2 đội bị loại sớm nhất. Tampines Rovers (Singapore) và Nam Định (Việt Nam) đứng đầu 2 bảng đấu.

Hide Higashikawa (Tampines Rovers) và Nguyễn Xuân Son (Nam Định) cùng dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới (5 bàn thắng). Xếp sau là Chanathip Songkrasin (Pathum United), Joao Figueiredo và Bergson (Johor).

CAHN là đương kim á quân giải Cúp C1 Đông Nam Á.

Bảng xếp hạng giải Cúp C1 Đông Nam Á hôm nay

Bảng A

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Tampines Rovers 3 8-7 6 2 Selangor 3 6-4 5 3 BG Pathum United 3 6-6 4 4 Công an Hà Nội 3 3-3 4 5 Buriram United 3 4-4 2 6 Dynamic Herb Cebu 3 2-5 1

Bảng B

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Nam Định 3 9-2 9 2 Johor 3 9-3 7 3 Svay Rieng 3 6-4 4 4 Lion City Sailors 3 6-7 4 5 Bangkok United 3 3-10 1 6 Shan United 3 2-9 0

Theo thể thức Cúp C1 Đông Nam Á, các đội bóng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Thứ tự sân nhà, sân khách được xác định theo bốc thăm. Vòng bán kết và chung kết diễn ra theo thể thức 2 lượt.

Thứ tự xếp hạng của các câu lạc bộ ở vòng bảng được xác định dựa theo số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là thành tích đối đầu trực tiếp (số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong tất cả các trận đối đầu giữa những đội bằng điểm).

Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 có đội nào tham dự?

Buriram United là đương kim vô địch. Điều này giúp Thái Lan nâng tổng số suất tham dự Cúp C1 Đông Nam Á mùa giải này lên 3 đội (Buriram United, Bangkok United, BG Pathum United). Việt Nam có 2 đại diện là CLB Công an Hà Nội và Nam Định.

Trong khu vực Đông Nam Á, Australia và Timor Leste không có đội bóng nào góp mặt. Indonesia ban đầu có 2 suất tham gia. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) không cử đội vô địch và á quân quốc gia tham dự giải, thay vào đó dành cho đội xếp thứ 3 và 4. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) không chấp nhận và quyết định loại các đại diện Indonesia khỏi giải đấu.

Ngoài các đại diện Việt Nam và Thái Lan, những đội còn lại là Tampines Rovers, Lion City Sailors (Singapore), Selangor, Johor (Malaysia), Dynamic Herb Cebu (Philippines), Svay Rieng (Campuchia) và Shan United (Myanmar).

Lịch thi đấu, kết quả Cúp C1 Đông Nam Á