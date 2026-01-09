  • Bình luận

Bảng xếp hạng giải Cúp C1 Đông Nam Á 2026 mới nhất

Minh Anh09/01/2026 15:19:00 +07:00
09/01/2026 15:19:00 +07:00
Chi tiết bảng xếp hạng giải ASEAN Club Championship 2025-2026 - Cúp C1 Đông Nam Á mới nhất: Kết quả thi đấu, vị trí của CLB Nam Định và CAHN.

Giải ASEAN Club Championship (Cúp C1 Đông Nam Á) 2025-2026 diễn ra từ tháng 8/2025 đến tháng 5/2026. Có 12 đội bóng tham dự, trong đó CLB Công an Hà Nội và Nam Định là 2 đại diện của bóng đá Việt Nam.

Tính đến hết năm 2025, giải đấu diễn ra 3 lượt trận. Bangkok United và Shan United (bảng B) là 2 đội bị loại sớm nhất. Tampines Rovers (Singapore) và Nam Định (Việt Nam) đứng đầu 2 bảng đấu.

Hide Higashikawa (Tampines Rovers) và Nguyễn Xuân Son (Nam Định) cùng dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới (5 bàn thắng). Xếp sau là Chanathip Songkrasin (Pathum United), Joao Figueiredo và Bergson (Johor).

CAHN là đương kim á quân giải Cúp C1 Đông Nam Á.

Bảng xếp hạng giải Cúp C1 Đông Nam Á hôm nay

Bảng A

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Tampines Rovers38-76
2Selangor36-45
3BG Pathum United36-64
4Công an Hà Nội33-34
5Buriram United34-42
6Dynamic Herb Cebu32-51

Bảng B

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Nam Định39-29
2Johor39-37
3Svay Rieng36-44
4Lion City Sailors36-74
5Bangkok United33-101
6Shan United32-90

Theo thể thức Cúp C1 Đông Nam Á, các đội bóng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Thứ tự sân nhà, sân khách được xác định theo bốc thăm. Vòng bán kết và chung kết diễn ra theo thể thức 2 lượt.

Thứ tự xếp hạng của các câu lạc bộ ở vòng bảng được xác định dựa theo số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là thành tích đối đầu trực tiếp (số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong tất cả các trận đối đầu giữa những đội bằng điểm).

Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 có đội nào tham dự?

Buriram United là đương kim vô địch. Điều này giúp Thái Lan nâng tổng số suất tham dự Cúp C1 Đông Nam Á mùa giải này lên 3 đội (Buriram United, Bangkok United, BG Pathum United). Việt Nam có 2 đại diện là CLB Công an Hà Nội và Nam Định.

Trong khu vực Đông Nam Á, Australia và Timor Leste không có đội bóng nào góp mặt. Indonesia ban đầu có 2 suất tham gia. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) không cử đội vô địch và á quân quốc gia tham dự giải, thay vào đó dành cho đội xếp thứ 3 và 4. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) không chấp nhận và quyết định loại các đại diện Indonesia khỏi giải đấu.

Ngoài các đại diện Việt Nam và Thái Lan, những đội còn lại là Tampines Rovers, Lion City Sailors (Singapore), Selangor, Johor (Malaysia), Dynamic Herb Cebu (Philippines), Svay Rieng (Campuchia) và Shan United (Myanmar).

Lịch thi đấu, kết quả Cúp C1 Đông Nam Á

NgàyGiờTrận đấu
20/818hCebu 1-3 Tampines Rovers
20/818hBuriram United 1-1 Selangor
20/819hPathum United 2-1 CAHN
21/816hJohor 3-1 Lion City Sailors
21/818h30Shan United 0-3 Svay Rieng
24/919hPathum United 2-2 Buriram United
24/919h30CAHN 1-0 Cebu
24/920hSelangor 4-2 Tampines Rovers
25/916h30Johor 4-0 Bangkok United
25/919h30Nam Định 2-1 Svay Rieng
3/1218hCebu 1-1 Selangor
3/1218h30Tampines Rovers 3-2 Pathum United
3/1219hBuriram United 1-1 CAHN
4/1218h30Shan United 0-3 Nam Định
4/1219hBangkok United 2-2 Lion City Sailors
4/1219hSvay Rieng 2-2 Johor
17/1218h30Bangkok United 1-4 Nam Định
17/1219hLion City Sailors 3-2 Shan United
28/118h30Tampines Rovers vs Buriram United
28/119hPathum United vs Cebu
28/120hSelangor vs CAHN
29/116h30Johor vs Shan United
29/119hSvay Rieng vs Bangkok United
29/119h30Nam Định vs Lion City Sailors
4/219h30Buriram United vs Cebu
4/219h30Selangor vs Pathum United
4/219h30CAHN vs Tampines Rovers
5/219h30Nam Định vs Johor
5/219h30Bangkok United vs Shan United
5/219h30Lion City Sailors vs Svay Rieng
