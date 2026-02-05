Kết quả Nam Định vs Johor, Cúp C1 Đông Nam Á mới nhất

(VTC News) -

Nam Định 1-0 Johor Tiếp tục cập nhật Văn Vĩ 33'

Trận Nam Định đấu với Johor diễn ra lúc 19h30 hôm nay 5/2 trên sân vận động Thiên Trường, Ninh Bình. Kết thúc hiệp 1, đội bóng Việt Nam tạm dẫn trước 1-0. Báo Điện tử VTC News cập nhật tỷ số trận đấu mới nhất.

Đội hình Nam Định vs Johor

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh (26), Lucas Alves (4), Caio Cesar (10), Trần Văn Kiên (13), Nguyễn Văn Vĩ (17), Perci Tau (22), Mitchell Dijks (24), Walber Mota (34), Lâm Ti Phông (39), Arnaud Lusamba (66), Romulo (72).

Johor: Andoni Zubiaurre (58), Hector Hevel (8), Bergson da Silva (9), Park Jun-heong (13), Shane Lowry (14), Alberto Diaz (20), Lavere Corbin Ong (22), Syamer Kutty Abba (41), Manuel Hidalgo Gasparini (88), Syahmi Safari (91), Yago da Silva (97).

CLb Nam Định (áo trắng) đấu với Johor ở trận cuối vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á.

Thông tin Nam Định và Johor

Sau khi câu lạc bộ Công an Hà Nội bị loại, Nam Định là đại diện duy nhất còn lại của bóng đá Việt Nam tại Cúp C1 Đông Nam Á (ASEAN Club Championship). Trái với phong độ bất ổn ở V.League, đội bóng thành Nam vẫn chơi rất hay ở đấu trường khu vực.

Nam Định chắc chắn giành quyền vào bán kết sau 4 trận toàn thắng. Đoàn quân của huấn luyện viên Mauro Jeronimo ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son với phong độ ấn tượng càng làm tăng sức mạnh cho đội đương kim vô địch V.League.

Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng lúc này chính là đối thủ của CLB Nam Định. Johor chỉ kém đại diện của bóng đá Việt Nam 2 điểm. Đội bóng Malaysia cần ít nhất một điểm ở trận này để chắc suất giành quyền đi tiếp, trong bối cảnh Svay Rieng (Campuchia) - kém 6 điểm - vẫn còn 2 trận chưa đấu.

Johor là đội bóng mạnh nhất của Malaysia, thậm chí thường xuyên tiến sâu tại AFC Champions League. Câu lạc bộ này được hậu thuẫn bởi hoàng thân Tunku Ismail, nhân vật quyền lực và giàu có của bóng đá Malaysia. Sức mạnh của Johor đến từ dàn ngoại binh và cầu thủ nhập tịch chất lượng cao.