Xác định hai cặp đấu bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/26

(VTC News) -

Trên sân nhà, Arsenal tiếp đón Sporing Lisbon trong những nỗi lo âu nhất định dù có được lợi thế về cả tỉ số, chuyên môn. Arsenal thiếu đi bản lĩnh nhà vô địch nhưng họ có năng lượng riêng của mình.

Tuần vừa qua là quãng thời gian không hề dễ chịu với người hâm mộ Arsenal. Rõ ràng chiến thắng 1-0 tối thiểu trước chủ nhà Sporting Lisbon bằng pha lập công ở phút bù giờ của Kai Havertz chẳng làm người hâm mộ nào yên tâm. Arsenal dưới thời Mikel Arteta xuất sắc hơn, đẳng cấp hơn nhưng vẫn còn đâu đó vấn đề tâm lý cũng như sự ổn định.

Arsenal có được kết quả thuận lợi trước Sporting Lisbon.

Sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal chủ động chơi tấn công chứ không phòng ngự nhằm bảo toàn tỉ số. Bên kia chiến tuyến, Sporting Lisbon chưa bao giờ đề cao phòng ngự và đại diện Bồ Đào Nha cũng sẵn sàng đôi công.

Cơ hội chia đều cho cả hai bên khi Gyokeres, Madueke (Arsenal) hay Hjulmand, Pedro Golcaves và Catamo (Sporting Lisbon) nhưng họ đều không tận dụng được. Thế trận hấp dẫn nhưng cân bằng được duy trì cho đến khi hiệp một khép lại. Bước sang hiệp 2, một vài điều chỉnh không giúp Sporting Lisbon có được điều mình cần.

Nhìn chung, Suarez và đồng đội không vượt qua hàng thủ được tổ chức tốt của Arsenal. Họ chấp nhận tỉ số hòa 0-0 và thua chung cuộc 0-1 sau hai trận tứ kết. Arsenal là đội giành vé đi tiếp xứng đáng.

Các trận đấu lượt đi vòng bán kết diễn ra vào các ngày 29 và 30/4. Trận đấu lượt về diễn ra vào các ngày 6 và 7/5.

Kết quả: Arsenal 0-0 Sporting Lisbon

Đội hình ra sân:

Arsenal: David Raya, Hincapie, Gabriel, Willam Saliba, Mosquera, Zubimendi, Declan Rice, Gabriel Martinelli, Eze, Noni Madueke, Gyokeres.

Sporting Lisbon: Rui Silva, Araujo, Diomande, Goncalo Inacio, Quaresma, Hjulmand, Morita, Pedro Goncaves, Francisco Trincao, Catamo, Luis Suarez.

Lịch thi đấu bán kết cúp C1 châu Âu:

Lượt đi:

2h00 ngày 29/4: PSG - Bayern Munich

2h00 ngày 30/4: Atletico Madrid - Arsenal

Lượt về:

2h00 ngày 6/5: Arsenal - Atletico Madrid

2h00 ngày 7/5: Bayern Munich - PSG