WSJ: Ông Trump nói muốn sớm kết thúc chiến sự Iran

Tổng thống Donald Trump những ngày gần đây đã nói với các cộng sự rằng ông muốn tránh một cuộc chiến kéo dài với Iran, đồng thời kỳ vọng có thể khép lại xung đột trong vài tuần tới.

Gần một tháng kể từ khi chiến sự bùng phát, ông Trump đã trao đổi riêng với các cố vấn rằng ông tin cuộc chiến đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời thúc giục họ bám sát khung thời gian 4-6 tuần mà ông đã công khai trước đó, theo các nguồn thạo tin. Nhà Trắng cũng dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào giữa tháng 5, với kỳ vọng xung đột sẽ kết thúc trước thời điểm này.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại tiệc gây quỹ thường niên của Ủy ban Quốc hội Đảng Cộng hòa (NRCC), ngày 25/3/2026, tại Union Station, Washington. (Ảnh: AP/Julia Demaree Nikhinson)

Tuy nhiên, bài toán lớn đặt ra là tổng thống Mỹ chưa có phương án rõ ràng để chấm dứt chiến sự, trong khi các nỗ lực đàm phán hòa bình mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu.

Trong các cuộc trao đổi với đồng minh chính trị, sự chú ý của ông Trump đôi lúc đã chuyển sang những ưu tiên khác, như bầu cử giữa nhiệm kỳ, kế hoạch tăng cường kiểm soát nhập cư tại sân bay, hay thúc đẩy các dự luật siết chặt quy định về điều kiện bầu cử tại Quốc hội. Một nguồn tin cho biết ông thừa nhận cuộc chiến khiến ông bị phân tâm khỏi các mục tiêu chính trị trong nước.

Một số người thân cận nhận định tổng thống dường như đã sẵn sàng chuyển sang “bài toán lớn tiếp theo”, dù ông chưa nói rõ đó là gì. Các cố vấn thân cận muốn ông tập trung vào vấn đề sát sườn với cử tri hơn: chi phí sinh hoạt leo thang, vốn càng bị đẩy cao do chiến sự.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định: “Tổng thống Trump có khả năng xử lý đồng thời nhiều thách thức và đang tập trung cao độ vào việc hoàn tất các mục tiêu quân sự đối với Iran. Mục tiêu xuyên suốt của ông là chiến thắng".

Trong tuần này, ông Trump phát tín hiệu quay lại với con đường ngoại giao khi rút lại cảnh báo trước đó về khả năng tấn công các nhà máy điện của Iran. Các bên trung gian tại Trung Đông đã trao đổi những đề xuất ban đầu giữa Tehran và Washington, và phía Mỹ cho biết sẵn sàng tiếp tục đối thoại trong những ngày tới. Dù vậy, Washington vẫn gia tăng sức ép bằng cách điều thêm lực lượng tới khu vực.

Một phương án từng được ông Trump nêu ra với các cố vấn là đảm bảo quyền tiếp cận nguồn dầu của Iran trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm kết thúc chiến sự, theo một quan chức cấp cao. Tuy nhiên, hiện chưa có kế hoạch cụ thể cho kịch bản này.

Nhà Trắng cũng phát đi cảnh báo cứng rắn: nếu Tehran không đạt thỏa thuận, Mỹ sẽ tung ra các đòn tấn công “mạnh chưa từng có”. “Tổng thống Trump không nói suông và sẵn sàng hành động quyết liệt”, bà Leavitt nhấn mạnh.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trao đổi với các phóng viên tại phòng họp báo James Brady ở Nhà Trắng, ngày 25/3/2026, tại Washington. (Ảnh: AP/Julia Demaree Nikhinson)

Dù không loại trừ khả năng đưa quân Mỹ vào lãnh thổ Iran, ông Trump vẫn tỏ ra thận trọng, lo ngại động thái này có thể phá vỡ mục tiêu kết thúc chiến sự nhanh chóng. Các quan chức Mỹ cho biết ông đặc biệt quan tâm đến nguy cơ thương vong của binh sĩ Mỹ gia tăng nếu xung đột kéo dài. Đến nay, gần 300 binh sĩ Mỹ đã bị thương và 13 người thiệt mạng.

Các nguồn tin thân cận lưu ý rằng rất khó dự đoán quyết định của ông Trump, khi trong quá trình chiến sự, ông nhiều lần dao động giữa thúc đẩy ngoại giao và gia tăng tấn công. Một số người xung quanh ông thúc giục hành động mạnh tay hơn, cho rằng thay đổi chế độ tại Iran có thể trở thành dấu ấn di sản của ông.

Khói bốc lên từ sân bay quốc tế Kuwait sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào khu chứa nhiên liệu ở Kuwait City, Kuwait, ngày 25/3/2026. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, việc chấm dứt chiến sự không phụ thuộc riêng vào Tổng thống Trump. Mỹ và Iran vẫn còn xa mới đạt được thỏa thuận ngừng bắn, và Tehran cho đến nay đã từ chối đàm phán trực tiếp với Washington. Nếu không đạt được thỏa thuận hoặc chiến thắng quân sự rõ ràng, tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz nhiều khả năng sẽ tiếp diễn, tiếp tục gây biến động thị trường năng lượng toàn cầu. Israel có thể duy trì các chiến dịch quân sự riêng, trong khi các quốc gia vùng Vịnh, sau nhiều tuần hứng chịu tấn công, cũng đang cân nhắc đáp trả.

Theo một quan chức Mỹ, ông Trump đã chỉ đạo quân đội tiếp tục duy trì sức ép lên Tehran. Lầu Năm Góc đang triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông nhằm mở rộng các phương án cho Tổng thống. Khi lực lượng được bố trí đầy đủ, Mỹ có thể nhanh chóng tiến hành các đòn đánh có mục tiêu trên lãnh thổ Iran hoặc tại các đảo ngoài khơi phía nam nước này.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford neo đậu tại căn cứ hải quân Souda gần thành phố Chania trên đảo Crete, ngày 23/3/2026. (Ảnh: AP/Giannis Angelakis)

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu: “Chúng tôi cũng là một phần của quá trình đàm phán, và chúng tôi đàm phán bằng sức mạnh quân sự".

Trước đó, ông Trump tiết lộ Bộ trưởng Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Caine, “không hài lòng” với khả năng chiến sự sớm kết thúc. “Họ không muốn dàn xếp, họ muốn giành chiến thắng hoàn toàn", ông nói.

Trong nhiều tuần, Tổng thống Mỹ tìm cách mô tả cuộc chiến chỉ là sự “phân tâm tạm thời”, được củng cố bởi chiến dịch quân sự nhanh chóng tại Venezuela hồi đầu năm. Ông gọi xung đột là một “chiến dịch quân sự” mang tính ngắn hạn.

“Cuộc chiến này đã thắng rồi. Người duy nhất muốn kéo dài nó là truyền thông giả mạo”, ông Trump nói, đồng thời chỉ trích cách đưa tin của báo chí.

Ông cũng kêu gọi các đồng minh chia sẻ trách nhiệm, đặc biệt trong việc xử lý tình trạng ách tắc tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ then chốt của thế giới.

Ở trong nước, đảng Cộng hòa đang đối mặt với bối cảnh chính trị không thuận lợi trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Một ứng viên Dân chủ vừa giành chiến thắng tại một khu vực ở Nam Florida, nơi có khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump. Đảng Cộng hòa lo ngại chiến sự có thể khiến tình hình thêm bất lợi, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao và tỷ lệ ủng hộ tổng thống suy giảm, ảnh hưởng tới các ứng viên tại những bang then chốt.