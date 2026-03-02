Chia sẻ:
Infographic: Mỹ công bố toàn cảnh cuộc tấn công vào Iran trong 24 giờ đầu
Thứ Hai, 02/03/2026 14:25:06 +07:00
(VTC News) -
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố chiến dịch “Cơn thịnh nộ dữ dội” nhằm tấn công các mục tiêu tại Iran, huy động dàn khí tài hiện đại.
Chuyên đề:
Mỹ - Israel tấn công Iran
