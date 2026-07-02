WB: Việt Nam chính thức vào nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao

Danh sách các nước được nâng hạng từ 1/7.

Theo bảng phân loại quốc gia thường niên được WB công bố ngày 1/7, Việt Nam chính thức được nâng từ nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao.

Cụ thể, tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 4.490 USD năm 2024 lên 4.970 USD trong năm 2025. Mức thu nhập này vượt ngưỡng 4.636 USD - tiêu chí để được xếp vào nhóm thu nhập trung bình cao theo phân loại mới của World Bank.

Theo đó, WB cho biết Việt Nam được nâng hạng nhờ duy trì tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu tích cực. Trong hai năm 2024 - 2025, kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 15%, đồng thời GDP lần lượt đạt mức tăng trưởng 7% và 8%.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2021-2025, GNI của Việt Nam tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm. Các chuyên gia của WB nhận định đây là “một trong những mức tăng trưởng bền vững mạnh nhất khu vực”.

Bên cạnh Việt Nam, World Bank năm nay đánh giá 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 6 nước được nâng hạng thu nhập.

Ngoài Việt Nam, Philippines, Sri Lanka, Jordan và Micronesia đều được chuyển từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao. Trong khi đó, Togo được nâng từ nhóm thu nhập thấp lên nhóm thu nhập trung bình thấp.

Tại Philippines, GNI bình quân đầu người năm 2025 đạt 4.850 USD, tăng 380 USD so với năm trước. Quốc gia này ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP trung bình 5,8% mỗi năm trong giai đoạn 5 năm, phản ánh sự phát triển đồng đều ở nhiều ngành kinh tế.

Trong khi đó, Sri Lanka từng trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng vào năm 2022 và đang từng bước phục hồi. Năm 2025, nền kinh tế nước này tăng trưởng 5% nhờ đóng góp của các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ tài chính và du lịch.

Hiện nay, WB phân loại các quốc gia dựa trên GNI bình quân đầu người của năm trước, sau khi điều chỉnh theo biến động tỷ giá. Các nền kinh tế được chia thành bốn nhóm gồm thu nhập thấp, thu nhập trung bình thấp, thu nhập trung bình cao và thu nhập cao.

Theo tiêu chuẩn mới, nhóm thu nhập trung bình thấp có GNI bình quân đầu người từ 1.176 - 4.635 USD, còn nhóm thu nhập trung bình cao từ 4.636 - 14.375 USD. Các ngưỡng này được điều chỉnh tăng nhẹ so với kỳ trước do tác động của lạm phát.

Qua đó, bảng phân loại của World Bank là căn cứ quan trọng để xác định khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và các chương trình hỗ trợ phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời giúp theo dõi xu hướng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, việc 6 quốc gia được nâng hạng trong năm nay không làm thay đổi chính sách cho vay hiện hành của World Bank. Việt Nam và Philippines vẫn thuộc nhóm vay từ nguồn vốn của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển (IBRD), còn Sri Lanka tiếp tục thuộc nhóm vay ưu đãi IDA.