Vốn sở hữu thấp, dễ thanh khoản: Căn hộ Aura Suite hút nhà đầu tư trẻ xứ Thanh

(VTC News) -

Nhà đầu tư trẻ chuộng bất động sản dòng tiền

Giống như nhiều nhà đầu tư đi trước, anh Nguyễn Văn Nam (33 tuổi), chủ một showroom nội thất tại Thanh Hóa từng trung thành với công thức “ăn chắc mặc bền”: một phần tiền gửi tiết kiệm phòng thân, phần còn lại đi “săn” đất nền chờ tăng giá.

Tuy nhiên, khi lãi suất tiết kiệm liên tục “dò đáy” và thị trường đất nền rơi vào chu kỳ thanh khoản chậm, công thức cũ dần bộc lộ nhiều hạn chế. Không muốn dòng vốn “ngủ đông”, anh Nam chuyển hướng sang các tài sản vừa giúp dòng vốn được bảo toàn, vừa tự động sinh lời đều đặn mỗi tháng.

Khởi tạo "lương hưu" sớm với tổ hợp căn hộ Studio và 1 phòng ngủ tại K-Park Avenue.

Aura Suite nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhà đầu tư trẻ này. Là dòng căn hộ Studio và 1 phòng ngủ tại K-Park Avenue, Aura Suite có nhiều lợi thế trong phân khúc cho thuê tại thị trường Thanh Hóa hiện nay.

Anh Nam cho biết đang cân nhắc căn 1 phòng ngủ. Theo tính toán của anh, sau khi hoàn thiện nội thất và đưa vào khai thác, căn hộ có thể đạt mức doanh thu gần 120 triệu đồng mỗi năm.

“Với số tiền này, tôi vừa có nguồn thu ổn định hàng tháng, vừa nắm giữ một tài sản có khả năng tăng giá trong dài hạn”, anh Nam chia sẻ.

Khởi tạo “lương hưu” từ sớm với dòng tiền cho thuê hấp dẫn

Sở hữu diện tích tối ưu cùng mức đầu tư hấp dẫn từ 46 triệu đồng/m², Aura Suite mở ra cơ hội tiếp cận phân khúc căn hộ cao cấp với nguồn vốn hợp lý. Chỉ từ 480 triệu đồng vốn ban đầu cho căn studio, 600 triệu đồng vốn ban đầu cho căn 1 phòng ngủ, nhà đầu tư đã có thể sở hữu sản phẩm mang thương hiệu Vinhomes và sẵn sàng cho mục tiêu khai thác trong tương lai.

Tiềm năng này được củng cố bởi đà tăng trưởng mạnh mẽ của Thanh Hóa. Địa phương hiện đang kêu gọi đầu tư vào 173 dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 570.000 tỷ đồng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ công nghiệp, hạ tầng đến các khu đô thị quy mô lớn.

Đáng chú ý, Hàn Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu về số lượng dự án FDI tại xứ Thanh. Làn sóng đầu tư này kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về nhà ở chất lượng cao dành cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và quản lý người Hàn Quốc làm việc lâu dài tại địa phương.

Nguồn cầu lưu trú dồi dào giúp thị trường căn hộ cao cấp tại Thanh Hóa duy trì mức giá thuê hấp dẫn, tạo dòng tiền ổn định trong khi nắm giữ. Với diện tích tối ưu, Aura Suite không chỉ dễ cho thuê, thanh khoản tốt mà còn sở hữu dư địa tăng giá từ 10 - 15% mỗi năm, mang đến đồng thời hai giá trị: thu nhập tức thời và tài sản thịnh vượng cho tương lai.

Tọa độ “kim cương” của K-Park Avenue bảo chứng cho nguồn khách thuê dồi dào và biên độ tăng giá bền vững.

Khả năng lấp đầy của Aura Suite còn được bảo chứng bởi vị trí đắc địa và hệ tiện ích đẳng cấp trong lòng Vinhomes Star City. Nằm tại tọa độ “kim cương” giao thoa giữa đại lộ Hùng Vương và Nguyễn Hoàng, dự án thừa hưởng nhịp sống sôi động của trung tâm hành chính mới Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, K-Park Avenue còn mang đến gần 30 tiện ích chuẩn Hàn Quốc ngay dưới thềm nhà, từ cổng chào Seoul Light Gate biểu tượng, vườn thiền thư thái đến bể bơi resort đẳng cấp. Sự giao thoa giữa nhịp sống trung tâm sôi động và trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày kiến tạo nên chuẩn sống “all-in-one” hiếm có, chinh phục cộng đồng cư dân và khách thuê tinh hoa.

Tại K-Park Avenue, chuẩn sống “Seoul thu nhỏ” hiện diện ngay dưới thềm nhà.

Với Aura Suite, dòng tiền càng chắc tay nhờ tiến độ xây dựng rõ ràng. Dự án dự kiến cất nóc tháng 8/2026 và bàn giao trong quý I/2027. Đồng nghĩa, khách hàng hiện nay đã có thể trực tiếp mục sở thị, đánh giá vị trí, không gian và hệ tiện ích đang dần thành hình.

Sau khi nhận bàn giao vào đầu năm 2027, chủ sở hữu có thể nhanh chóng hoàn thiện nội thất và đưa căn hộ vào khai thác. Nhờ đó, dòng tiền từ hoạt động vận hành được hình thành sớm, góp phần rút ngắn chu kỳ đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.