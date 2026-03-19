Vịnh Ngọc: Nơi 'hít thở sâu oxy nguyên sinh mỗi ngày', định hình chuẩn xa xỉ mới

Tài sản quý giá nhất chính là sức khỏe

TP.HCM đang đứng trước bài toán quá tải rõ rệt khi khu vực lõi đô thị gần chạm ngưỡng phát triển. Cùng với Hà Nội, hai đô thị lớn nhất cả nước thường xuyên góp mặt trong nhóm các thành phố có mức ô nhiễm không khí cao trên thế giới.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm không khí gây ra khoảng 6,7 triệu ca tử vong sớm mỗi năm trên toàn cầu, trong đó riêng ô nhiễm ngoài trời đã chiếm khoảng 4,2 triệu ca, chủ yếu liên quan đến tim mạch, đột quỵ, bệnh hô hấp mãn tính và ung thư phổi.

Những con số này cho thấy, ô nhiễm không khí đã đã hiện hữu trong từng hơi thở mỗi ngày của cư dân đô thị, trở thành mối đe dọa trực tiếp tới sức khỏe và tuổi thọ. Khi tích lũy tài sản đã đủ đầy, con người bắt đầu nhận ra: Tài sản quý giá nhất chính là sức khỏe.

Trong bối cảnh đó, hít thở không khí sạch mỗi ngày để sống khỏe hơn, sống thọ hơn dần trở thành một chuẩn xa xỉ mới.

Theo Global Wellness Institute, quy mô thị trường bất động sản gắn với yếu tố sức khỏe đã đạt khoảng 550-580 tỷ USD trong năm 2024 và được dự báo sẽ chạm mốc 1.100 tỷ USD vào năm 2029.

Những không gian ven biển, gần rừng hoặc sở hữu hệ sinh thái xanh quy mô lớn ngày càng trở thành lựa chọn ưu tiên. Đó không chỉ là nơi ở, mà là một khoản đầu tư dài hạn cho sức khỏe. Tại Việt Nam, Vịnh Ngọc trong lòng siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise là một trong những không gian hiếm hoi có khả năng hiện thực hóa trọn vẹn triết lý sống này.

Nằm kề bên khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, Vịnh Ngọc sở hữu bầu không khí trong lành hiếm có, giàu oxy nguyên chất nhất TP.HCM.

Vịnh Ngọc - nơi cư dân được “thở bằng oxy nguyên sinh” mỗi ngày

Giá trị cốt lõi của Vịnh Ngọc trước hết đến từ bối cảnh sinh thái đặc biệt. Phía sau là khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn 75.000 ha được UNESCO công nhận, đóng vai trò như “lá phổi xanh” tự nhiên, liên tục thanh lọc không khí và điều hòa vi khí hậu cho toàn khu vực. Phía trước là Thái Bình Dương rộng mở. Các nghiên cứu khoa học cho thấy, bên cạnh khả năng làm giảm các triệu chứng của các bệnh về da và cả sức khỏe tinh thần, không khí biển còn giúp ích cho người mắc bệnh về đường hô hấp.

Sự kết hợp giữa rừng và biển tạo nên một “lớp đệm sinh thái” đặc biệt, giúp nền nhiệt nơi đây luôn duy trì thấp hơn từ 2-3 độ C so với trung tâm TP.HCM. Đây đồng thời là một dạng “lợi nhuận mềm” nhưng bền vững: lợi nhuận của sức khỏe, của tuổi thọ và chất lượng sống.

Chưa hết, mặt nước rộng lớn lên tới 800 ha của hồ Lagoon trong lòng siêu đô thị đóng vai trò như một bộ “giảm chấn tự nhiên” cho Vịnh Ngọc. Theo TS.KTS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam, trong kỹ thuật cơ học, bộ giảm chấn là cấu kiện giúp hấp thụ năng lượng, triệt tiêu dao động, giảm xung lực phá hủy. Khi khái niệm này được đưa vào quy hoạch đô thị, đặc biệt là đô thị biển, nó mang một ý nghĩa rộng hơn: Hấp thụ tác động của tự nhiên, phân tán rủi ro khí hậu, bảo vệ con người, tài sản và hệ sinh thái.

“Mặt nước rộng hấp thụ xung lực gió, điều hòa nhiệt độ, giảm chênh lệch nhiệt - ẩm và tạo vùng đệm sinh thái giúp hạn chế tác động từ bão, triều cường hoặc các biến động thời tiết cực đoan”, TS.KTS. Trương Văn Quảng phân tích.

Mặt nước, mảng xanh rộng lớn và các hành lang gió tự nhiên giúp không gian Vịnh Ngọc luôn thông thoáng.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố sinh thái, Vịnh Ngọc còn sở hữu hệ tiện ích hoàn chỉnh với trung tâm là đại lộ Tương Lai - trục thương mại sôi động kết nối tới các đại tiện ích quốc tế, như Cosmo Bay, Vinmec hợp tác cùng Cleveland Clinic (Mỹ), sân golf, VinWonders hay nhà hát Sóng Xanh, nhà thi đấu đa năng Sportia Complex… Nhờ đó, cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn cả hai thế giới, sống giữa thiên nhiên nhưng không tách rời nhịp sống hiện đại.

“Họ có bãi biển riêng chỉ vài bước chân, mặt nước Lagoon rộng 800ha, chuỗi công viên chủ đề, các không gian lễ hội nước, thể thao, văn hóa… Tất cả được thiết kế sao cho cư dân có thể vừa sống, vừa nghỉ dưỡng, vừa tái tạo năng lượng mỗi ngày, ngay trong chính ngôi nhà của mình. Thực sự, trải nghiệm này rất hiếm thấy, ngay cả ở những đô thị lớn, trung tâm tài chính nổi tiếng trên thế giới cũng khó có thể mang lại đầy đủ như vậy”, PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị Xanh, bình luận.

Lợi thế hạ tầng cũng góp phần hoàn thiện chuẩn sống này khi Vịnh Ngọc kết nối trực tiếp ga depot tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ. Khi đi vào vận hành từ quý IV/2028, hạ tầng này sẽ rút ngắn thời gian đi chuyển vào trung tâm TP.HCM chỉ còn 13 phút, giúp cư dân có thể sống tại Cần Giờ và làm việc ở trung tâm.

Vịnh Ngọc kết nối trực tiếp với ga depot tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Sự kết hợp giữa hệ sinh thái rừng - biển hiếm có, quy hoạch đô thị mở và hạ tầng kết nối nhanh đang định hình Vịnh Ngọc như một không gian sống mới của TP.HCM. Nơi đây, cư dân tinh hoa được đặc quyền tận hưởng một chuẩn xa xỉ mới: hít thở sâu giữa thiên nhiên nguyên bản.