Vingroup và Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam hợp tác về chuyển đổi xanh

Ngày 23/3 - Tập đoàn Vingroup và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện về việc thúc đẩy chuyển đổi xanh tại hệ thống cảng hàng không thông qua các giải pháp năng lượng sạch, di chuyển xanh. Hợp tác mở ra cơ hội phát triển mới cho cả hai bên theo hướng xanh, thông minh và hiện đại, phù hợp với chủ trương của Chính phủ và xu thế toàn cầu.

Thỏa thuận hợp tác được triển khai với mục tiêu góp phần giảm phát thải carbon tại sân bay, hướng tới các mục tiêu ESG và Net Zero 2050, đồng thời nâng cao hình ảnh “sân bay xanh - thông minh” và thúc đẩy phát triển giao thông xanh tại sân bay theo Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở tận dụng tối đa nguồn lực và thế mạnh của mỗi bên, Vingroup và ACV thống nhất phối hợp nghiên cứu và tiến tới triển khai các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh trên nhiều phương diện. Trong đó, hai bên sẽ xem xét triển khai các giải pháp năng lượng sạch và mô hình cung ứng điện tiên tiến, phù hợp với đặc thù vận hành của cảng hàng không và các đơn vị trực thuộc.

Ngoài ra, hệ thống hạ tầng phục vụ phương tiện điện, bao gồm mạng lưới trạm sạc và các tiện ích hỗ trợ liên quan, sẽ được chú trọng nghiên cứu triển khai phù hợp với nhu cầu thực tế. Các giải pháp vận tải hành khách thân thiện với môi trường cũng sẽ được nghiên cứu ứng dụng trong phạm vi cảng hàng không, góp phần tối ưu hiệu quả vận hành, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Không chỉ dừng lại ở phát triển hạ tầng và năng lượng, Vingroup và ACV còn xem xét việc hợp tác xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện. Theo đó, các mô hình thương mại, bán lẻ, dịch vụ và tiện ích tại các nhà ga sẽ được nghiên cứu triển khai, bám sát định hướng phát triển và nhu cầu thực tế.

Đặc biệt, hai bên thống nhất trao đổi khả năng ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chéo trong hệ sinh thái của nhau và của các công ty thành viên. Vingroup và ACV sẽ xem xét xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi dành riêng cho cán bộ, nhân viên khi sử dụng dịch vụ của đối tác trên đa dạng các lĩnh vực thiết yếu như phương tiện di chuyển, y tế, giáo dục, lưu trú, thương mại và nhiều tiện ích đẳng cấp khác.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết: “Việc ký kết hợp tác toàn diện cùng ACV là bước tiến quan trọng trong quá trình thúc đẩy các mô hình hợp tác xanh và bền vững của Tập đoàn Vingroup với các đối tác lớn.

Tôi tin tưởng rằng với hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ và giải pháp đa dạng trải dài trên nhiều lĩnh vực, từ năng lượng, hạ tầng, công nghệ - công nghiệp đến thương mại - dịch vụ, Vingroup sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ và hình ảnh hạ tầng hàng không quốc gia, cùng ACV hướng đến những mục tiêu chung trên lộ trình phát triển bền vững của đất nước”.

Ông Trần Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, chia sẻ: “ACV đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Vingroup trong việc nghiên cứu và thúc đẩy các giải pháp phát triển cảng hàng không theo định hướng xanh - thông minh - hiện đại.

Việc kết nối năng lực, kinh nghiệm và hệ sinh thái của hai bên sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội để nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hiện đại hóa hạ tầng hàng không và phù hợp với các định hướng lớn của Chính phủ về tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng trong ngành giao thông vận tải.”

Hợp tác giữa Vingroup và ACV không chỉ mở ra nền tảng hợp tác giữa hai doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực có tính bổ trợ cao, mà còn khẳng định cam kết đồng hành mạnh mẽ trong việc thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải carbon và phát triển hạ tầng giao thông bền vững của Việt Nam.

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) là công ty cổ phần do Nhà nước chiếm 95,4% vốn điều lệ. ACV là Tổng Công ty lớn, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Cảng Hàng không với các ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư và trực tiếp khai thác kinh doanh hạ tầng, trang thiết bị cảng hàng không, sân bay; cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, khoa học công nghệ, sân đỗ, nhà ga...; cung cấp dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa… Hiện nay, ACV đang quản lý, đầu tư và khai thác hệ thống 22 cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 10 cảng hàng không quốc tế: Long Thành, Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Cần Thơ, Phú Bài, Cát Bi, Vinh, Liên Khương; và 12 cảng hàng không nội địa: Thọ Xuân, Đồng Hới, Điện Biên, Nà Sản, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Cà Mau, Côn Đảo, Rạch Giá. Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (Vingroup), tiền thân là Tập đoàn Technocom, thành lập năm 1993 tại Ukraina, hiện đang hoạt động trên 6 lĩnh vực trụ cột, bao gồm: Công nghệ - Công nghiệp; Thương mại Dịch vụ; Hạ tầng; Năng lượng xanh; Văn hóa; Thiện nguyện Xã hội. Với sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”, Vingroup luôn nỗ lực đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại. Ở bất cứ lĩnh vực nào, Vingroup cũng luôn chứng tỏ vai trò tiên phong, dẫn dắt sự thay đổi, kiến tạo nên những chuẩn mực mới giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống.