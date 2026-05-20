Việt Nam xếp thứ hai toàn đoàn tại Olympic Tin học châu Á 2026

Thành tích này giúp Việt Nam xếp đồng hạng nhì (đứng thứ 2) toàn đoàn cùng Nhật Bản, sau đội tuyển Nga; đồng thời tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Hai huy chương vàng thuộc về em Nguyễn Hữu Tuấn và em Nguyễn Bùi Đức Dũng, đều là học sinh lớp 12 của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên trực thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6 học sinh Việt Nam tham dự APIO 2026 đều đoạt huy chương (mặc áo đỏ từ trái sang phải), gồm: Em Nguyễn Bùi Đức Dũng, em Đặng Huy Hậu, em Nguyễn Hữu Tuấn, em Thái Văn Gia Kiên, em Lê Phạm Duy Khoa, em Nguyễn Khánh Phúc. (Ảnh: MOET)

Bốn huy chương bạc được trao cho các học sinh: Nguyễn Khánh Phúc (lớp 10, Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy), Thái Văn Gia Kiên (lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh), Đặng Huy Hậu (lớp 11, Trường THPT Chuyên Thăng Long) và Lê Phạm Duy Khoa (lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên).

Kỳ thi APIO lần thứ 20 do Đài Loan đăng cai tổ chức từ ngày 9 đến 10/5/2026, thu hút sự tham gia của 37 đoàn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng cộng 1.043 thí sinh. Trong số 187 thí sinh được xét giải, có 16 huy chương vàng, 47 huy chương bạc và 93 huy chương đồng.

Đội tuyển Việt Nam gồm 15 học sinh, dự thi theo hình thức trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo quy định của ban tổ chức, mỗi quốc gia chọn 6 thí sinh có điểm số cao nhất để tham gia xét giải chính thức.

Theo kết quả công bố, em Nguyễn Hữu Tuấn giành huy chương vàng với vị trí thứ 6 chung cuộc, trong khi em Nguyễn Bùi Đức Dũng xếp thứ 11.

Bộ GD&ĐT đánh giá đề thi năm nay có độ khó cao, trong đó 2/3 số bài thuộc dạng mới, đòi hỏi thí sinh có tư duy linh hoạt và khả năng sáng tạo trong cách tiếp cận thuật toán. Từ kết quả APIO 2026, 4 học sinh có thành tích cao nhất sẽ được lựa chọn vào đội tuyển đại diện Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế 2026.

Theo Bộ GD&ĐT, những kết quả nổi bật của học sinh Việt Nam tại các kỳ Olympic Tin học quốc tế và khu vực trong nhiều năm qua tiếp tục cho thấy năng lực tư duy khoa học máy tính của học sinh Việt Nam đang thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.