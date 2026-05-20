Người đưa 3 thi thể nam sinh lên bờ kể phút chết lặng dưới sông

Sau khi biết thông tin vụ việc 5 nam sinh trú tại xã Sông Lô tử vong sau khi tắm tại sông Lô vào chiều 18/5, ông Trương Hữu Khoa (53 tuổi, trú thôn Hùng Mạnh, xã Hải Lựu) lập tức chạy xe máy từ nhà xuống hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm.

Ông Trương Hữu Khoa, người đã trục vớt đưa 3 thi thể nam sinh lên bờ vào chiều 18/5. (Ảnh: NVCC)

Trả lời PV VietNamNet, ông Khoa cho biết, hiện tại ông vẫn chưa hết buồn sau khi trực tiếp lặn xuống sông Lô tìm kiếm các nam sinh gặp nạn.

“Nước mắt tôi cứ chảy giàn giụa vì xót thương các cháu”, ông Khoa trải lòng.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước khiến 5 nam sinh tử vong. (Ảnh: Đức Hoàng)

Ông Khoa cho biết, lúc chạy xe máy tới bờ sông Lô gần đình Yên Lập, trong đầu ông chỉ mong phép màu xảy ra. Tới nơi, sau khi giới thiệu bản thân có kinh nghiệm bơi lặn, ông được đồng ý tham gia cứu nạn. Khi lao xuống dòng sông Lô sâu khoảng 4m, ông nhìn thấy các cháu dưới lòng sông và gần như chết lặng.

“Sau vài hơi lặn, tôi nhìn thấy hai cháu đang ôm ghì lấy nhau dưới nước. Tôi định gỡ từng cháu ra nhưng các cháu bám chặt quá nên phải kéo cả hai lên cùng lúc", ông Khoa kể lại.

Sau khi đưa 2 thi thể vào bờ bàn giao cho lực lượng chức năng, ông tiếp tục lặn xuống sông và tìm thấy thi thể nam sinh thứ ba cách đó khoảng 20m.

Đại diện Công an tỉnh Phú Thọ trao tặng tiền thưởng cho ông Trương Hữu Khoa. (Ảnh: CACC)

Chiều cùng ngày, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử nhân văn và sự hỗ trợ tích cực của ông Trương Hữu Khoa, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định tặng thưởng 20 triệu đồng cho cá nhân ông.

Theo Công an tỉnh, đây không chỉ là sự động viên kịp thời mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng trong những thời khắc khó khăn.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người xúc động là ngay trong sáng 19/5, vợ chồng ông Khoa đã quyết định mang toàn bộ số tiền thưởng 20 triệu đồng tới chia đều cho 5 gia đình có con gặp nạn.

“Gia đình tôi xin ghi nhận tấm lòng của các cơ quan ban ngành, nhưng vợ chồng tôi quyết định gửi lại toàn bộ số tiền này để chia sẻ mất mát với các gia đình”, ông Khoa chia sẻ.

Ông Khoa cho biết, ngoài khoản tiền hỗ trợ trên, vợ chồng ông còn trực tiếp tới từng gia đình thắp hương và hỗ trợ thêm mỗi gia đình 4 triệu đồng.

"Gia đình tôi không giàu có gì nhưng trước nỗi đau mất con, tôi muốn chia sẻ, giúp đỡ 5 gia đình vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống", ông Khoa nói.