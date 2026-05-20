Vì sao ca sĩ Long Nhật bị bắt?

(VTC News) -

style="width: 100%;"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can để điều tra các hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trong số các bị can có ông Đinh Long Nhật (59 tuổi, nghệ danh ca sĩ Long Nhật) và ông Sơn Ngọc Minh (36 tuổi, cựu thành viên nhóm nhạc V.Music). Cả hai bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ca sĩ Long Nhật bị Công an TP.HCM khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sau khi thừa nhận mua ma túy đá về sử dụng tại nhà riêng.

Theo cơ quan điều tra, quá trình mở rộng điều tra vụ án ma túy xảy ra trên địa bàn TP.HCM trong quý I năm nay, Đội 2 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phát hiện thêm nhiều đối tượng liên quan nên tiếp tục xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 74 người. Trong đó, 71 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về các hành vi liên quan đến ma túy; 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.

Làm việc với cơ quan điều tra, ca sĩ Long Nhật thừa nhận có sử dụng ma túy đá và khai mua ma túy với giá 500 nghìn đồng để sử dụng cùng người giúp việc kiêm quản lý tại nhà riêng.

Theo lời khai, việc mua ma túy được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản, gồm 500 nghìn đồng tiền mua ma túy và 500 nghìn đồng tiền giao hàng.

Công an TP.HCM cho biết trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và có ảnh hưởng trên mạng xã hội, trong đó có ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh.

Cơ quan công an khẳng định việc xử lý nghiêm các đối tượng liên quan thể hiện quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị phát hiện, điều tra và xử lý theo quy định.

Ca sĩ Long Nhật được biết đến với dòng nhạc trữ tình, bolero và quê hương, nổi tiếng từ giữa thập niên 1990 với nhiều ca khúc như “Mấy nhịp cầu tre”, “Ở hai đầu nỗi nhớ”, “Tình Huế”, “Nhớ nhau hoài”, “Hai chuyến tàu đêm”... Trong khi đó, Sơn Ngọc Minh từng là thành viên nhóm nhạc V.Music trước khi hoạt động solo và tham gia nhiều chương trình truyền hình.