Bắt Trạm trưởng kiểm lâm 'tiếp tay' cho kẻ nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép

(VTC News) -

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Lời (SN 1978, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu) về tội “Môi giới hối lộ” và Trương Thị Kim Hà (SN 1978) về tội “Đưa hối lộ”.

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can liên quan hành vi đưa, môi giới hối lộ trong hoạt động nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép.

Theo cơ quan điều tra, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, tài nguyên và đa dạng sinh học, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan hoạt động kinh doanh động vật hoang dã.

Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ kiểm tra hộ kinh doanh tại địa chỉ 454A Thống Nhất, phường Tam Thắng, TP.HCM do bà Trương Thị Kim Hà (SN 1978) làm chủ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bà Hà được báo trước thông tin nên đã di chuyển nhiều động vật hoang dã vào kho cất giấu nhằm đối phó.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện tại kho cách cơ sở kinh doanh khoảng 20 m có 433 cá thể động vật hoang dã gồm 430 con chim và 3 cá thể bò sát không rõ nguồn gốc.

Kết quả giám định cho thấy có 73 cá thể thuộc danh mục động vật hoang dã quý, hiếm nhóm IIB và 360 cá thể thuộc nhóm động vật hoang dã thông thường. Toàn bộ số động vật trên đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để cứu hộ theo quy định.

Điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Lời (SN 1978), Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu, là người được cử tham gia đoàn kiểm tra nhưng đã lợi dụng nhiệm vụ để thông báo trước cho chủ cơ sở nhằm né tránh việc kiểm tra, xử lý.

Ngoài ra, để hợp thức hóa nguồn gốc số động vật hoang dã nuôi nhốt trái phép, bà Hà liên hệ Nguyễn Hạnh Phúc (SN 1985, ngụ Đắk Lắk) đặt mua bảng kê lâm sản qua mạng xã hội, đồng thời nhờ Lời hướng dẫn thủ tục xin cấp phép kinh doanh, nuôi nhốt động vật hoang dã. Để được hỗ trợ, bà Hà đã nhiều lần đưa tiền cho Lời.

Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép và hành vi cấp bảng kê lâm sản trái quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học; mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã trái phép hoặc bao che, tiếp tay cho vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.