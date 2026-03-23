Việt Nam trong dòng chảy phát triển vì hạnh phúc

Theo World Happiness Report 2026, Việt Nam xếp thứ 45/147 quốc gia về mức độ hạnh phúc. Đây cũng là vị trí cao nhất từ trước tới nay. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ hai, chỉ sau Singapore. Các khảo sát xã hội học như World Values Survey cũng cho thấy tỷ lệ người Việt tự đánh giá mình “rất hạnh phúc” hoặc “khá hạnh phúc” luôn ở mức cao so với nhiều quốc gia. Đây không phải chỉ là những cảm nhận cá nhân đầy cảm tính, mà là một loạt nỗ lực với rất nhiều chuyển động lớn.

Hạnh phúc của một quốc gia không chỉ đến từ các chính sách vĩ mô. Nó còn được hình thành từ những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp – lực lượng tạo ra việc làm, thúc đẩy tăng trưởng và góp phần nâng cao chất lượng sống của xã hội.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với không ít thách thức. Nhưng song song với mục tiêu tăng trưởng, ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn con đường phát triển gắn với những giá trị bền vững.

Trong dòng chảy ấy, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) lựa chọn xây dựng con đường phát triển theo hướng lấy con người và văn hóa làm nền tảng. Và hành trình 32 năm ấy được SHB gọi bằng một cái tên khá giản dị: Ngân hàng Hạnh phúc.

Hạnh phúc chính là một triết lý phát triển đã được nuôi dưỡng suốt hơn ba thập kỷ. Từ những ngày đầu, ngân hàng lựa chọn xây dựng một nền tảng văn hóa doanh nghiệp đề cao con người, sự gắn kết và tinh thần sẻ chia. Chính từ nền tảng văn hóa ấy, khái niệm “hạnh phúc” tại SHB được hiểu theo một cách rất cụ thể: bắt đầu từ môi trường làm việc nhân văn bên trong tổ chức, lan tỏa ra những hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, và sau cùng được gửi gắm tới cộng đồng thông qua những đóng góp bền bỉ cho xã hội.

Cách tiếp cận này cũng đồng điệu với tinh thần của Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam – nơi văn hóa và con người được xác định là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Khi văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm, sự phát triển của một tổ chức không chỉ đo bằng những con số tăng trưởng, mà còn được thể hiện qua những giá trị nhân văn mà tổ chức đó tạo ra cho cộng đồng.

Trong hoạt động kinh doanh, SHB lựa chọn đồng hành với những dự án tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội. Tại An Giang, nguồn vốn tín dụng 1.000 tỷ đồng của ngân hàng đã góp phần hình thành nhà máy gạo “Hạnh Phúc” – một tổ hợp chế biến hiện đại với công nghệ châu Âu, hướng tới nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đằng sau dự án ấy không chỉ là câu chuyện về một nhà máy hay một khoản đầu tư, mà còn là kỳ vọng giúp người nông dân có đầu ra ổn định hơn, để những hạt gạo từ cánh đồng Việt Nam có thể đi xa hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Ở Gia Lai, trên những ngọn đồi lộng gió của Tây Nguyên, các tua-bin khổng lồ của nhà máy điện gió Yang Trung quay đều mỗi ngày. Với hơn 4.400 tỷ đồng vốn tín dụng từ SHB, dự án này đang đóng góp gần một triệu MWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia – một phần quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế xanh của Việt Nam. Những dự án như vậy cho thấy một cách tiếp cận phát triển mà SHB kiên trì theo đuổi: tăng trưởng kinh tế gắn với những giá trị bền vững cho xã hội và môi trường.

Song song với hoạt động kinh doanh, SHB cũng dành nhiều nguồn lực cho các chương trình an sinh xã hội. Trong đại dịch COVID-19 – giai đoạn nhiều doanh nghiệp và người dân rơi vào khó khăn – ngân hàng và hệ sinh thái doanh nghiệp đã đóng góp hơn 1.500 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Khi thiên tai xảy ra tại nhiều địa phương, SHB tiếp tục tham gia các chương trình cứu trợ và tái thiết, trong đó có khoản hỗ trợ 100 tỷ đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Sóc Trăng, giúp nhiều gia đình nghèo có nơi ở ổn định hơn.

Không dừng lại ở những hỗ trợ khẩn cấp, ngân hàng còn kiên trì triển khai các hoạt động dài hạn trong giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng: Xây trường, tài trợ thiết bị dạy học, hợp tác với các trường đại học, hỗ trợ bệnh viện và nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, SHB cũng bền bỉ đầu tư cho các hoạt động văn hóa và thể thao – những lĩnh vực góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần của xã hội – từ các chiến dịch cộng đồng như “Gieo Hạnh phúc”, “Hạnh phúc là người Việt Nam” cho tới việc đồng hành cùng bóng đá trẻ và các sự kiện văn hóa lớn.

Từ những chương trình ấy, một cách tự nhiên, tinh thần “Ngân hàng Hạnh phúc” không chỉ tồn tại trong nội bộ tổ chức mà đang dần lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.

Bước sang giai đoạn mới, SHB dự kiến phát triển sáng kiến “Ngân hàng Hạnh phúc” thành một nền tảng cộng đồng, nơi mỗi cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức có thể “tích điểm hạnh phúc” thông qua những đóng góp cho xã hội. Những điểm hạnh phúc ấy sau đó sẽ được chuyển hóa thành các nguồn hỗ trợ thiết thực cho những người cần – từ học sinh vùng khó khăn, bệnh nhân cần điều trị, đến các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thông qua đó, SHB kỳ vọng gắn kết các hoạt động an sinh xã hội, phát triển văn hóa doanh nghiệp và lan tỏa tinh thần sẻ chia từ nội bộ ngân hàng ra toàn xã hội. Và ở một góc nhìn rộng hơn, đó cũng là cách một doanh nghiệp đồng hành với hành trình lớn hơn của đất nước: kiến tạo một quốc gia hạnh phúc.