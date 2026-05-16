Trước khi bị khởi tố, Mây Sài Gòn hoạt động ra sao?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự. Trong đó, vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, khởi tố 2 bị can, gồm Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn.

Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn.

Mây Sài Gòn có xuất phát điểm từ chuỗi đêm nhạc của Mây Lang Thang - một trong những thương hiệu giải trí gắn liền với các buổi biểu diễn âm nhạc trải nghiệm, mang lại cảm giác "chữa lành" giữa phố bên đồi tại Đà Lạt những năm qua.

Bắt đầu từ một homestay nhỏ ở Đà Lạt vào năm 2019, Võ Hoàng Việt và đội ngũ sáng lập đã tạo ra một mô hình âm nhạc độc đáo. Ý tưởng của họ là kết hợp không gian cà phê với sân khấu ca nhạc, tạo ra trải nghiệm vừa thư giãn vừa thưởng thức âm nhạc vào lúc hoàng hôn. Mặc dù lúc đầu gặp phải sự hoài nghi từ khán giả và gặp khó khăn trong việc thu hút khách, Mây Lang Thang nhanh chóng khẳng định được sự khác biệt nhờ vào chất lượng âm nhạc và sự sáng tạo trong tổ chức.

Mây Lang Thang là một trong những cái tên tổ chức show thành công nhiều năm qua.

Mây Lang Thang không chỉ là một địa điểm nghe nhạc, mà còn là một điểm đến trải nghiệm du lịch kết hợp với âm nhạc. Sự thành công của mô hình này không chỉ nằm ở việc tạo ra không gian âm nhạc mới lạ mà còn ở khả năng chọn lựa các nghệ sĩ nổi tiếng và tổ chức các buổi diễn ở những địa điểm độc đáo. Võ Hoàng Việt và đội ngũ của mình đã khéo léo kết hợp giữa âm nhạc và cảnh đẹp, từ Đà Lạt với phong cảnh lãng mạn đến Đà Nẵng bên bờ sông Hàn.

Ngoài Đà Lạt và TP.HCM, Mây Lang Thang thường xuyên tổ chức các đêm nhạc tại nhiều thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Cần Thơ, Hạ Long. Các đêm nhạc của Mây Lang Thang được đầu tư xây dựng từ không gian gian tổ chức sự kiện hiện đại, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, các sản phẩm âm nhạc chất lượng nên đã thu hút được một lượng lớn khán giả, thu hút sự quan tâm của công chúng.

Tuy nhiên chuỗi đêm nhạc này cũng vướng không ít ồn ào. Hai năm trước cùng với Lululola, Mây Lang Thang, Mây Sài Gòn từng bị VCPMC "réo tên" vì vấn đề bản quyền. Theo VCPMC, các chuỗi này không có thiện chí trả tiền bản quyền.

Năm 2024, đêm nhạc kỷ niệm 5 năm của Mây Lang Thang dự kiến diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng bị huỷ vì vấn đề bản quyền. Sau khi hứng chịu sự chỉ trích từ dư luận, ban tổ chức phải đăng tải liên tiếp 2 bài viết để gửi lời xin lỗi đến khán giả.