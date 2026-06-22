Video khoảnh khắc lửa đỏ trời, cơ sở khí đốt lớn nhất Qatar rung chuyển

(VTC News) -

Khoảnh khắc vụ nổ lớn xảy ra tại khu công nghiệp khí đốt chiến lược Ras Laffan của Qatar. (Video: Telegram)

Tối 21/6, Bộ Nội vụ Qatar thông báo về vụ nổ xảy ra bên trong nhà máy sản xuất khí hóa lỏng ở khu công nghiệp khí đốt chiến lược Ras Laffan. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do "sự cố kỹ thuật" trong quá trình vận hành.

Hiện tại, các đội cứu hộ dân sự đang ứng phó với sự cố và không có mối đe dọa nào đối với an toàn công cộng.

Trong một bản cập nhật sau đó, Bộ Nội vụ Qatar cho biết thêm có "một số người bị thương" đã được báo cáo và không phát hiện thấy rò rỉ nguy hiểm nào xảy ra xung quanh nhà máy.

Video lan truyền trên mạng cho thấy quả cầu lửa lớn chiếu sáng bầu trời đêm, tiếp theo là cột khói khổng lồ bốc lên từ hướng khu công nghiệp khí đốt chiến lược Ras Laffan.

Vị trí được xác định xảy ra vụ nổ. (Ảnh: Faytuks Network)

Ras Laffan nằm ở phía bắc Doha, là một trong những trung tâm chế biến khí đốt quan trọng nhất thế giới và đóng vai trò then chốt trong ngành công nghiệp khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar. Khu phức hợp này nằm trong số những cơ sở "liên kết với Mỹ" từng bị Tehran tấn công hồi tháng 3.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quan chức Mỹ và Iran đang tiến hành cuộc đàm phán tiếp theo tại Thụy Sĩ để thảo luận về bản ghi nhớ chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Trong đó, Qatar và Pakistan tham gia vào cuộc đàm phán với tư cách là trung gian hòa giải.

Thỏa thuận này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Israel, quốc gia tiếp tục hoạt động quân sự ở Lebanon bất chấp lời kêu gọi chấm dứt hành động thù địch trên mọi mặt trận trong thỏa thuận.

Qatar đóng vai trò trung gian hòa giải quan trọng trong suốt thời gian xảy ra xung đột ở Trung Đông cùng với Pakistan. Cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ tập trung vào việc thực thi bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, bao gồm an ninh hàng hải, dỡ bỏ lệnh trừng phạt, chương trình hạt nhân của Iran và việc quản lý eo biển Hormuz trong tương lai.