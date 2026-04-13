Video cận cảnh kẻ đột nhập phá máy bay hơn 75 triệu USD của quân đội Mỹ

Video cận cảnh kẻ đột nhập chém liên tiếp vào máy bay triệu USD của quân đội Mỹ

Sự cố xảy ra hôm 11/4 khiến hoạt động sân bay tạm thời bị đình trệ và làm dấy lên sự chú ý về việc Mỹ sử dụng cơ sở này trong thời gian dài.

Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy kẻ đột nhập leo lên máy bay vận tải C-130 Hercules của Không quân Mỹ đang đỗ tại sân bay thuộc hạt Clare. Một số nguồn tin cho biết người này cầm vật được cho là rìu hoặc búa và đập phá máy bay, tuy nhiên cảnh sát đến nay mới chỉ xác nhận việc bắt giữ anh ta vì hành vi phá hoại tài sản.

Máy bay vận tải Lockheed Martin C-130J Super Hercules mới thường có giá từ 75 triệu đến hơn 83 triệu USD.

Theo lực lượng cảnh sát Ireland (Gardaí), nghi phạm là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, xâm nhập vào khu vực không được phép của sân bay vào sáng 11/4 và bị bắt ngay trước 11 giờ sáng theo Điều 4 của Đạo luật Tư pháp Hình sự. Lực lượng phản ứng bao gồm cảnh sát sân bay, đội cứu hỏa và cứu hộ của sân bay Shannon, cùng các lực lượng quốc phòng Ireland đóng tại hiện trường.

Vụ xâm nhập buộc sân bay Shannon phải tạm dừng hoạt động, khiến hai chuyến bay khởi hành bị chậm và một chuyến bay từ Lourdes (Pháp) phải bay chờ trước khi sân bay hoạt động trở lại bình thường.

Hiện vẫn chưa rõ liệu vụ tấn công có liên quan đến chiến dịch của Mỹ với Iran hay không, nhưng sân bay Shannon từng nhiều lần bị xâm nhập do các hành động phản đối vai trò của sân bay này như một điểm tiếp nhiên liệu và trung chuyển cho hoạt động quân sự của Mỹ.

Vào tháng 1/2003, một người tên là Mary Kelly dùng rìu phá hoại máy bay quân sự Mỹ tại sân bay này để phản đối cuộc tấn công Iraq sắp diễn ra. An ninh được siết chặt ngay sau vụ việc. Chỉ vài ngày sau, vào ngày 3/2/2003, một nhóm gọi là Pitstop Ploughshares cũng xâm nhập Shannon và phá hoại một máy bay của Hải quân Mỹ.

Gần đây hơn vào tháng 11/2025, 3 người lái xe tải vào khu vực hạn chế, tiếp cận máy bay quân sự Mỹ đang đỗ và sơn lên một chiếc Boeing 737-700 của lực lượng dự bị Hải quân Mỹ, khiến sân bay phải đóng cửa. Trước đó vài tháng, ba phụ nữ cũng bị bắt sau khi vượt qua hàng rào an ninh và ném sơn đỏ lên một máy bay có liên quan đến Mỹ.