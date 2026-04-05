Vì sao Lý Hoàng Nam bị cảnh cáo kỹ thuật từ trọng tài?

Ngày 4/4, tay vợt số một Việt Nam Lý Hoàng Nam đã trở thành tâm điểm chú ý tại bán kết PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 khi liên tiếp khiếu nại sai, dẫn đến cảnh cáo kỹ thuật từ trọng tài dù vẫn thắng áp đảo Dylan Frazier.

Diễn biến xảy ra ở hiệp 1, khi Hoàng Nam đang dẫn 4-2. Ở pha bóng tiếp theo, tay vợt Việt Nam chủ động ra hiệu “out” (bóng ngoài) ở một tình huống bóng sát vạch. Tuy nhiên, đối thủ người Mỹ không đồng tình và yêu cầu sử dụng Video Challenge. Sau khi xem lại tình huống, trọng tài xác định bóng “in” (bóng trong), đồng nghĩa với việc Hoàng Nam đã gọi sai. Theo luật, khi đối thủ khiếu nại đúng, anh lập tức mất quyền khiếu nại tự do (free video challenge) duy nhất còn lại trong set đấu.

Không dừng lại ở đó, chỉ vài điểm sau, Hoàng Nam tiếp tục khiếu nại ở một tình huống khác dù đã hết quyền. Hệ thống VAR một lần nữa xác nhận quyết định của anh là không chính xác. Trọng tài chính ngay lập tức đưa ra cảnh báo kỹ thuật (technical warning), cho rằng hành động này làm gián đoạn trận đấu và không phù hợp với tinh thần fair-play.

Video Challenge xác định tình huống bóng trong. (Ảnh chụp màn hình)

Bỏ lại sau lưng những tranh cãi, Hoàng Nam vẫn thể hiện phong độ vượt trội khi đánh bại Dylan Frazier với tỷ số 2-0 (11-5, 11-6). Anh kiểm soát hoàn toàn thế trận, từ giao bóng, điều bóng đến xử lý ở khu vực vạch bếp, gần như không cho đối thủ cơ hội phản kháng.

Theo quy định của PPA Tour, mỗi tay vợt chỉ có số lượt khiếu nại giới hạn. Khiếu nại sai sẽ bị mất lượt, và nếu tiếp tục khiếu nại sai khi đã hết quyền, vận động viên có thể bị cảnh cáo kỹ thuật, thậm chí nhận thẻ phạt hoặc xử thua nếu tái phạm. Chính vì vậy, sau tình huống này, Hoàng Nam không tiếp tục gọi bóng ngoài hay khiếu nại thêm trong phần còn lại của trận đấu.

Sự việc nhanh chóng gây tranh luận trong cộng đồng pickleball. Một số ý kiến cho rằng tay vợt Việt Nam đã phần nào lạm dụng quyền khiếu nại để tạo áp lực lên đối thủ. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng trọng tài xử lý quá nghiêm khắc, bởi việc khiếu nại là quyền chính đáng của vận động viên nhằm bảo vệ điểm số.

Tranh cãi càng nóng lên khi người hâm mộ so sánh với tình huống tương tự của Hayden Patriquin ở nội dung đôi nam diễn ra sau đó không lâu, nơi một pha gọi bóng ngoài nhạy cảm của anh không bị nhắc nhở, làm dấy lên câu hỏi về sự nhất quán trong cách điều hành giải đấu.

Lý Hoàng Nam gây tranh cãi với pha gọi bóng "out".

Chiều 2/4, khi Lý Hoàng Nam đánh bại tay vợt hạng 4 thế giới Christian Alshon, tình huống quyết định cũng diễn ra như vậy. Tay vợt Việt Nam chủ động gọi bóng "out" (bắt lỗi giao bóng ra ngoài sân của đối thủ) và giành điểm số cuối cùng. Điều này cũng tạo ra nhiều ý kiến tranh luận trên mạng xã hội.

Thực tế, theo luật của PPA Tour, cơ chế “tự bắt lỗi” là một phần cốt lõi của pickleball ngay từ những ngày đầu. Người chơi có quyền gọi bóng “out”, nhưng chỉ khi chắc chắn bóng ra ngoài. Nếu vẫn còn chưa chắc chắn, họ phải xử “in” - chấp nhận có lợi cho đối phương. Nguyên tắc này nhằm đề cao tính trung thực và tinh thần fair-play, đồng thời hạn chế tối đa tranh cãi trên sân.

Ở cấp độ chuyên nghiệp, các tay vợt thường có xu hướng “thoáng” hơn trong việc gọi bóng. Họ hiếm khi gọi “out” nếu không nhìn thấy rõ khoảng cách giữa bóng và vạch, thậm chí sẵn sàng công nhận những pha bóng sát vạch là “in” - điều không phải người chơi phong trào nào cũng làm được.