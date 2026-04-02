Lý Hoàng Nam đánh bại tay vợt Mỹ hạng 4 thế giới, vào tứ kết Hanoi Cup

Video: Lý Hoàng Nam đánh bại Christian Alshon

Tại vòng 16 giải PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, Lý Hoàng Nam đã tạo nên một trong những trận đấu kịch tính nhất giải khi vượt qua tay vợt hạng 4 thế giới Christian Alshon sau màn rượt đuổi nghẹt thở kéo dài 3 set. Đáng chú ý, anh giành chiến thắng thuyết phục dù đang dính chấn thương ở chân trái.

Ngay set 1, Alshon nhanh chóng thể hiện đẳng cấp với những cú đánh tốc độ cao và khả năng bao sân ấn tượng. Sải tay dài cùng thể hình vượt trội giúp tay vợt người Mỹ kiểm soát tốt khu vực bếp. Trong khi đó, Hoàng Nam chịu bất lợi lớn về thể lực sau trận đấu trước, nhưng vẫn kiên trì bám đuổi bằng những cú drive thuận tay đầy nỗ lực.

Bước ngoặt đến ở cuối set 1 khi Hoàng Nam thay đổi chiến thuật, chủ động lên lưới thay vì để đối thủ áp đặt thế trận. Từ thế bị dẫn sâu 5-10, tay vợt Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng, liên tiếp cứu game point trước khi thắng 12-10 trong sự vỡ òa của khán giả.

Set 2 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Alshon. Tay vợt người Mỹ liên tục dồn ép, buộc Hoàng Nam phải di chuyển khắp mặt sân. Những cú drive cả thuận tay lẫn trái tay với tốc độ cao và hướng bóng khó lường khiến đại diện Việt Nam gần như không có cơ hội chống đỡ. Khoảng cách nhanh chóng bị nới rộng và Alshon thắng áp đảo 11-0, đưa tỉ số trận đấu về thế cân bằng.

Lý Hoàng Nam đánh bại tay vợt hạt giống số 1 của giải đấu.

Set đấu quyết định diễn ra căng thẳng đúng như kỳ vọng. Dù thể lực suy giảm và gặp vấn đề ở chân trái khi tỷ số đang là 4-4, Hoàng Nam vẫn thi đấu đầy quả cảm. Anh liên tục điều bóng hai góc sân, tận dụng những pha đánh thuận tay để kéo giãn đội hình đối thủ.

Ở những điểm số cuối cùng, trận đấu trở thành màn đấu trí và bản lĩnh. Hoàng Nam nhiều lần ngăn cản Alshon tận dụng match point, bất chấp việc di chuyển tập tễnh vì chấn thương. Khoảnh khắc quyết định đã đến khi Alshon đánh bóng ra ngoài, khép lại set 3 với tỷ số 12-10 nghiêng về tay vợt Việt Nam.

Trước đó ít phút, Hoàng Nam vừa trải qua trận “nội chiến” với Phạm Xuân Vũ tại sân Championship. Dù khởi đầu không thuận lợi, anh vẫn ngược dòng ấn tượng với tỷ số 9-11, 11-6, 11-1. Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, tay vợt số một Việt Nam lập tức di chuyển sang sân Grand Stand để chạm trán đối thủ nặng ký Alshon.

Cuộc đối đầu thu hút sự chú ý đặc biệt khi cả hai đều có xuất phát điểm từ quần vợt chuyên nghiệp. Alshon - nhà vô địch NCAA với lối chơi bùng nổ - được xếp hạt giống số 2 của giải. Trong lần gặp nhau tại bán kết Malaysia Cup 2025, Hoàng Nam từng thất bại 0-2 càng khiến màn tái đấu lần này trở nên đáng chờ đợi.

Chiến thắng đầy cảm xúc không chỉ giúp Lý Hoàng Nam “đòi nợ” thành công trước đối thủ từng đánh bại mình, mà còn thể hiện bản lĩnh và ý chí thi đấu kiên cường. Từ nền tảng của một tay vợt tennis hàng đầu Việt Nam, Hoàng Nam đang khẳng định vị thế trong làng pickleball.

Năm 2025, anh lần lượt đăng quang nội dung đơn nam tại Giải vô địch quốc gia, trước khi tạo dấu ấn ở đấu trường quốc tế với chức vô địch PPA Asia Tour tại Hàng Châu (Trung Quốc) - danh hiệu quốc tế đầu tiên của anh ở môn thể thao này. Bên cạnh đó, Hoàng Nam còn giành hạng Ba tại PPA Malaysia Cup, qua đó góp mặt trong top 3 châu Á. Anh cũng về nhì tại PPA Asia Vietnam Open 2025 và đặc biệt lọt top 20 thế giới chỉ sau một năm chuyển sang thi đấu pickleball.

Với tấm vé vào tứ kết, Lý Hoàng Nam sẽ tiếp tục hành trình tại giải khi đối đầu tay vợt trẻ Tama - thử thách tiếp theo trên con đường chinh phục danh hiệu ngay trên sân nhà.

