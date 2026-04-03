Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển xác định đối thủ ở bán kết PPA Hanoi Cup 2026

Sau loạt trận tứ kết giàu cảm xúc diễn ra ngày 3/4, hai tay vợt hàng đầu của pickleball Việt Nam Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển đã xuất sắc góp mặt trong top 4 mạnh nhất tại PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026. Dẫu vậy, hành trình phía trước hứa hẹn đầy chông gai khi họ phải đối đầu với các đối thủ đẳng cấp thế giới ở vòng bán kết.

Trước đó, cả hai đại diện Việt Nam đều thi đấu quả cảm khi vượt qua những đối thủ giàu kinh nghiệm và có thứ hạng cao quốc tế. Đáng chú ý, cả Hoàng Nam và Vinh Hiển đều gặp vấn đề ở chân, thậm chí phải băng bó ngay trên sân, nhưng vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường để giành chiến thắng.

Trương Vinh Hiển sẽ đối đầu với Federico Staksrud tại bán kết nội dung đơn nam.

Tại bán kết, Trương Vinh Hiển sẽ đối đầu với Federico Staksrud - tay vợt người Argentina hiện đang xếp hạng 2 thế giới nội dung đơn nam theo bảng xếp hạng PPA Tour 2026. Staksrud là cái tên giàu thành tích với 44 danh hiệu nội dung đơn nam, trong đó có chức vô địch PPA Masters 2025, cùng chuỗi hơn 10 giải liên tiếp góp mặt ở các trận chung kết.

Anh nổi bật với lối chơi ổn định, khả năng điều bóng thông minh và bản lĩnh thi đấu đỉnh cao. Đáng chú ý, Staksrud từng để thua Lý Hoàng Nam tại PPA Hàng Châu (Trung Quốc), cho thấy cơ hội không phải là không có cho đại diện Việt Nam.

Bên cạnh nội dung đơn nam, Federico Staksrud đã chính thức ghi tên vào Bán kết nội dung đôi nam khi đánh bại Jay Devilliers và Pablo Tellez với tỉ số áp đảo 2-0 (11-3, 11-5).

Cuộc đối đầu của Lý Hoàng Nam và Dylan Frazier được dự đoán là tâm điểm của bán kết nội dung đơn nam.

Trong khi đó, Lý Hoàng Nam sẽ chạm trán Dylan Frazier - tay vợt vừa đánh bại Trịnh Linh Giang ở vòng trước. Frazier là một trong những gương mặt nổi bật của PPA Tour, thi đấu đa dạng ở các nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Anh bắt đầu chơi pickleball từ năm 14 tuổi và gây ấn tượng khi vươn lên đỉnh cao dù không có nền tảng tennis. Sở hữu lối chơi chắc chắn, phòng ngự kín kẽ ở vạch bếp cùng khả năng xử lý chiến thuật thông minh, Frazier được đánh giá là đối thủ cực kỳ khó chịu.

Cuộc đối đầu giữa sự bền bỉ, tinh thần thi đấu lì lợm của Hoàng Nam với khả năng phòng ngự đỉnh cao của Frazier hứa hẹn sẽ là tâm điểm của vòng bán kết diễn ra ngày 4/4. Trong khi đó, Vinh Hiển sẽ phải tìm cách tạo nên bất ngờ trước một Staksrud dày dạn kinh nghiệm và đang ở đỉnh cao phong độ.

Dù đối mặt với những “ngọn núi” thực sự, hành trình của hai tay vợt Việt Nam đã là dấu ấn lớn cho pickleball nước nhà. Nếu tiếp tục duy trì tinh thần thi đấu quả cảm như đã thể hiện, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những bất ngờ tiếp theo tại Hanoi Cup 2026.