Vì sao cầu 1.300 tỷ ở Quảng Trị làm xong, nhưng đường dẫn vẫn tắc?

Cận cảnh cầu 1.300 tỷ ở Quảng Trị làm xong, thắp đèn sáng lung linh nhưng đường dẫn vẫn tắc

Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) được khởi công xây dựng từ tháng 1/2023, với tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Theo ghi nhận của VTC News, đến thời điểm hiện nay, dự án Nhật Lệ 3 và đường dẫn hai đầu cầu cơ bản hoàn thiện khoảng trên 95%. Các hạng mục như thảm nhựa mặt cầu, thi công vỉa hè, lắp đặt lan can... hình ảnh cơ bản hoàn thiện.

Cầu Nhật Lệ 3 được thiết kế, xây dựng vĩnh cửu bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, cầu chính có kết cấu dạng vòm, tạo hình mềm mại, kết hợp hệ thống đèn led chiếu sáng hiện đại vào ban đêm.

Cầu được thiết kế với hệ thống chiếu sáng bằng đèn led với hiệu ứng chuyển màu, hình ảnh. Về đêm, khi hệ thống đèn được bật sáng tạo điểm nhấn rất đẹp.

Tuy nhiên, cầu thi công cơ bản hoàn thiện nhưng ngày thông xe còn khá xa vời khi tuyến đường dẫn lên cầu ở khu vực chân cầu phía địa phận xã Bảo Ninh cũ (nay thuộc phường Đồng Hới), vẫn chưa thể triển khai.

Về lý do, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Việt Vương - Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phần 2, cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu cho biết, hiện vẫn còn 17 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Việc chậm bàn giao mặt bằng khiến nhà thầu chưa thể tổ chức thi công phần đường dẫn lên cầu.

“Ở góc độ là đơn vị chủ đầu tư, chúng tôi rất mong chính quyền địa phương, cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường đối thoại, vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho dự án. Qua đó, để các hộ dân liên quan hiểu, đồng thuận và ủng hộ chủ trương chung, nhằm đưa dự án sớm về đích trong năm 2026”, ông Nguyễn Việt Vương bày tỏ.

Trong khi đó, theo UBND phường Đồng Hới (Quảng Trị), địa phương nhiều lần tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các hộ dân còn vướng mắc để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đồng thời giải thích rõ các chính sách liên quan để hướng đến mục tiêu chung của dự án. Tuy nhiên, trong trường hợp hoàn tất đầy đủ thủ tục theo quy định mà các hộ dân vẫn không chấp hành, sau 60 ngày kể từ khi phương án bồi thường được phê duyệt, chính quyền sẽ thực hiện các bước cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật nhằm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án, bảo đảm tiến độ thi công.

Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu có tổng chiều dài hơn 2,8 km, trong đó chiều dài cầu là hơn 560m, đường dẫn lên hai đầu cầu có chiều dài hơn 2,2km. Dự án có điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 1A tại xã Quảng Ninh (Quảng Trị) và điểm cuối tuyến giao với đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị).

Theo đánh giá, đây là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng đô thị, kết nối hai bờ sông Nhật Lệ và mở ra không gian phát triển mới cho đô thị du lịch biển. Đồng thời, góp phần hoàn thiện hệ thống đường ngang liên kết giữa đường ven biển với Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh.

Theo thiết kế, tuyến đường hai đầu cầu được xây dựng theo tiêu chuẩn đường chính đô thị, vận tốc thiết kế 60km/h, bề rộng nền đường từ 23,5m đến 54,5m với quy mô 4 làn xe. Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm, bảo đảm khả năng chịu tải và khai thác lâu dài.