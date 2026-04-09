Va chạm với xe máy xúc thi công dự án ở Hải Phòng, một phụ nữ tử vong

Khoảng 15h30, chiếc xe máy xúc đang di chuyển theo hướng từ đường dẫn cầu Nguyễn Trãi đi đường Lê Hồng Phong để phục vụ thi công dự án hầm chui nút giao khác mức (khu vực vòng xuyến ngã 6 Lạc Viên, đoạn gần đầu đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Gia Viên, TP Hải Phòng) thì va chạm với bà B.T.H. (sinh năm 1950, cư trú tại phường Gia Viên) đi tập thể dục qua.

Bà H. qua đời ngay lúc đó.

Lực lượng chức năng đến hiện trường điều tiết giao thông, xử lý vụ tai nạn.

Tài xế máy xúc không dừng lại ngay mà lái xe di chuyển đến nơi cách hiện trường khoảng 30m, tấp vào lề đường để tránh ùn tắc giao thông.

Ngày sau đó, lực lượng CSGT và Công an phường Gia Viên có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Tài xế lái xe máy xúc nêu trên được xác định là L.V.H. (sinh năm 2003, quê Thanh Hóa). Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.