Xuất bản ngày 25/05/2026 09:35 AM
Người đi đường khổ sở vì khói, hôi thối từ bãi rác cạnh Quốc lộ 28 ở Lâm Đồng

Giữa rừng thông xanh mướt, cạnh Quốc lộ 28 (Lâm Đồng), một bãi rác lộ thiên khổng lồ suốt ngày âm ỉ cháy, bốc khói nghi ngút, hôi hám tra tấn người đi đường.

Thời gian qua, một bãi rác lộ thiên nằm giữa khu vực rừng thông xanh mướt, có quy mô lớn tại thôn Gung Ré, xã Di Linh (Lâm Đồng) nằm cạnh Quốc lộ 28 bốc cháy âm ỉ, khói bụi, mùi hôi phát tán khắp nơi khiến ai đi qua cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Toàn bộ bãi rác có diện tích khoảng 2 ha. Rác ở đây nằm lộ thiên cạnh một cơ sở bị bỏ hoang. Rác cũ rác mới chất chồng lên nhau. Một số rác được đốt cháy âm ỉ, khói bốc lên tràn lan, mùi hôi nồng nặc theo gió tỏa đi khắp chốn.

Đám cháy âm ỉ tại bãi rác tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang rừng thông và khu vực hoa màu của người dân.

Khói mù mịt bao trùm Quốc lộ 28, "tấn công" người đi đường.

Rác cũ rác mới chất chồng lên nhau, khói bốc lên cả ngày lẫn đêm.

Nhiều loại rác thải bị vứt bừa bãi, tràn ra Quốc lộ 28 nhìn nhem nhuốc, bẩn thỉu.

Nước thải ứ đọng đen ngòm, đặc quánh và hôi hám từ những hố rác biến nơi đây trở thành vùng "đất chết" đối với cây cối, sinh vật.

Theo bà Ka Nét (50 tuổi, ở thôn Gung Ré), rác ở đây được mọi người vứt bỏ lung tung, mỗi lần đi qua nơi này, ai nấy cũng ngao ngán vì quá hôi hám.

"Vào những ngày nắng gắt, mùi bốc lên từ khói của bãi rác khiến người đi qua hít vào phải nôn ói. Ai đi qua cũng bịt mũi, nín thở", bà Nét cho biết thêm.

Khói và lửa từ bãi rác tấn công rừng thông bên cạnh khiến hàng loạt thông chết héo dần dần.

Nhiều loại rác thải sinh hoạt, nông nghiệp... vứt lung tung biến một khoảng rừng thông trở nên bẩn thỉu, ô nhiễm.

Ruồi nhặng bu bám khắp nơi.

Ông Lê Văn Nam (ở thôn Gung Ré) cho biết: "Bà con chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm bãi rác này vì mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường quá".

Ông Trần Hồng Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Di Linh cho biết hiện tại xã đã có bãi rác mới tại khu Sa Võ, không cho xe rác đến đây để đổ rác nữa. Việc cháy âm ỉ ở đây là do bà con nhặt ve chai, đốt lửa để thu đồng, sắt. "Chúng tôi sẽ cử lực lượng chức năng đến kiểm tra và xử lý bãi rác này. Xã khuyến cáo người dân không nên đến đây để tìm nhặt, đốt rác thu phế liệu gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe mọi người", ông Quyết nhắn nhủ.

THIÊN TRANG
