Kết quả kiểm tra ma tuý của ca sĩ Tuấn Hưng

(VTC News) -

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng vừa đăng tải video tự kiểm tra ma túy và công khai toàn bộ quá trình test nhanh. Trong clip được chia sẻ, nam ca sĩ quay rõ từng bước thực hiện thay vì chỉ đăng ảnh kết quả. Kết quả hiển thị âm tính với các chất gây nghiện theo hướng dẫn sử dụng của que test nhanh.

Sau khi đăng tải video, Tuấn Hưng cũng có những chia sẻ đầy tâm trạng về áp lực mà nghệ sĩ phải đối diện thời gian qua.

Nam ca sĩ viết: "Khi mình lao lực vì cường độ làm việc thì người ta cho là mình giả vờ ốm. Chỉ có những người đi diễn cùng trong các chương trình và khán giả mới hiểu, vừa tập vừa diễn 2 show thì kéo dài cả tháng trời. Quả thật cuộc sống này quá nhiều soi mói mà cõi mạng thì không buông tha ai".

Tuấn Hưng cho biết anh tự nguyện test để chứng minh bản thân như mọi công dân khác. Anh không chụp lại ảnh kết quả sau khi test mà chọn quay trực tiếp cả công đoạn vì không muốn lại bị nói là lấy kết quả của người khác.

Tuấn Hưng công bố kết quả âm tính với ma túy qua que test nhanh.

Vào giữa tháng 5/2026, Tuấn Hưng khiến nhiều khán giả lo lắng khi đăng tải bài viết dài chia sẻ về tình trạng sức khoẻ. Theo chia sẻ từ Tuấn Hưng, thời gian gần đây anh liên tục gặp vấn đề về dạ dày, phải thường xuyên vào viện kiểm tra và truyền nước. Nam ca sĩ có giai đoạn gần như mỗi ngày vào viện một lần vì cơ thể xuống sức sau chuỗi lịch trình dày đặc.

Hồi cuối tháng 7 năm ngoái, Tuấn Hưng nhập viện để thực hiện cuộc tiểu phẫu ở họng. Nam ca sĩ cho biết vùng họng bị sưng, đau rát, ảnh hưởng đến giọng hát khiến Tuấn Hưng buộc phải hủy show diễn. Sau khi phẫu thuật, Tuấn Hưng không nhận show quá sôi nổi. Thay vào đó, nam ca sĩ dành nhiều thời gian cùng gia đình thay phiên chăm sóc mẹ nằm viện.

Thời điểm đó, Tuấn Hưng sụt 5kg vì lo lắng, không có tâm trạng ăn uống. Sau khi lo liệu hậu sự cho mẹ, Tuấn Hưng gần như tạm gác lại nhiều hoạt động nghệ thuật để dành thời gian ổn định tinh thần cũng như hồi phục sức khoẻ sau cuộc phẫu thuật cổ họng. Giai đoạn đó, nam ca sĩ xuất hiện khá kín tiếng, hạn chế nhận show và chủ yếu ở cạnh gia đình.

Thời gian qua, Tuấn Hưng lộ hình ảnh mệt mỏi, xuống sức. Anh xuất hiện với gương mặt phờ phạc sau lịch trình biểu diễn dày đặc khiến không ít khán giả lo lắng.

Sức khoẻ của Tuấn Hưng giảm sút vì lịch trình dày đặc.

Tuy nhiên giữa thời điểm mạng xã hội đặc biệt nhạy cảm với các tin đồn tiêu cực liên quan đến nghệ sĩ, những hình ảnh này nhanh chóng kéo theo hàng loạt lời bàn tán và suy diễn. Một số tài khoản thậm chí còn réo tên Tuấn Hưng vào những cuộc tranh luận liên quan đến chất kích thích khiến nam ca sĩ buộc phải lên tiếng.

Trước Tuấn Hưng, Ngọc Sơn cũng từng chủ động kiểm tra và công khai kết quả xét nghiệm để phủ nhận các tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội.