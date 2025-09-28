Công an Gia Lai truy tìm tài xế gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

Khoảng 3h sáng 28/9, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến anh P.V.T. (sinh năm 1986, trú tại phường Hội Phú) tử vong tại chỗ.

Thời điểm này, xe bán tải BKS 81C-240.55 (chưa xác định người điều khiển) lưu thông hướng từ ngã tư Lâm nghiệp đi núi Hàm Rồng đã va chạm với xe máy BKS 77F1-353.07 do anh T. điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: Minh Hiếu)

Cú va chạm khiến xe máy bị cuốn lê hàng chục mét trên đường trước khi ô tô dừng lại. Hậu quả, anh T. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng, phần đầu ô tô bị biến dạng. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe bán tải đã rời khỏi hiện trường.

Ngay trong sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng gồm Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1, Công an phường Hội Phú, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cùng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 đã tiến hành bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.