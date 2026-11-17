(VTC News) -

Sáng 17/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.652 đồng/USD, tăng 13 đồng so với phiên trước, qua đó thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay. Mức tỷ giá này đã vượt đỉnh cũ 25.646 đồng/USD ghi nhận ngày 14/10/2026.

Với biên độ ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 24.369 - 26.935 đồng/USD.

Theo quy định, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD hôm nay trong vùng 24.370 - 26.934 đồng.

Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới. (Ảnh minh hoạ).

Vietcombank sáng nay nâng giá bán mỗi USD lên 25.980 đồng, còn mua vào quanh 25.600 đồng. Tuy nhiên, đến trưa, giá mua bán đồng loạt giảm khoảng 50 đồng. Nhóm ngân hàng tư nhân như Eximbank, Sacombank... cũng điều chỉnh tương tự, hiện giao dịch quanh 25.500 - 25.900 đồng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY), đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt, tăng 0,13% lên 103,69 điểm, tiếp tục duy trì vùng cao nhất trong 19 tháng.

Đồng USD mạnh lên sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Theo CME FedWatch, thị trường hiện nghiêng mạnh về khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.

Biến động tỷ giá trung tâm từ tháng 3 đến nay. (Ảnh: Ngân hàng Nhà nước).

Diễn biến này gây sức ép lên nhiều đồng tiền chủ chốt. Đồng euro giảm về vùng 1,10 USD, bảng Anh xuống dưới 1,32 USD, trong khi tỷ giá USD/JPY tăng lên quanh 159,3 yen/USD.

Đà tăng còn diễn ra trong giai đoạn phương án chào mua ngoại tệ giao ngay hai lần mỗi tuần của Ngân hàng Nhà nước chưa có giao dịch thành công (tính đến cuối tuần trước). Theo kế hoạch, nhà điều hành sẽ bơm tiền đồng vào hệ thống để thu lại ngoại tệ với tỷ giá ấn định là 25.500 đồng mỗi USD.

Một lý do khác, theo Công ty chứng khoán MBS, đa số nhà băng chưa đáp ứng đủ tiêu chí dư thừa trạng thái ngoại tệ cuối ngày để bán cho Ngân hàng Nhà nước.