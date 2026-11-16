M-Flex 2.0: Gỡ bài toán dòng tiền, tiếp sức doanh nghiệp tăng tốc cuối năm

(VTC News) -

Khơi thông dòng vốn, giữ nhịp kinh doanh cuối năm

Giai đoạn cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp bước vào cao điểm sản xuất và kinh doanh để phục vụ thị trường mùa lễ Tết. Do đó, nhu cầu vốn lưu động tăng mạnh nhằm phục vụ việc thu mua nguyên vật liệu, đầu tư máy móc và dự trữ lượng hàng hóa lớn. Sự gia tăng đột biến về nhu cầu vốn này đã tạo ra áp lực tài chính lớn, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động về nguồn tiền.

Với ban lãnh đạo doanh nghiệp lúc này, bài toán đặt ra không đơn thuần là tìm kiếm nguồn vốn, mà là làm sao tiếp cận vốn đủ nhanh, thủ tục gọn và quản lý dòng tiền đủ linh hoạt để không bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh. Đây chính là lý do các giải pháp tài chính phù hợp trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, kịp thời, giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền và bứt phá doanh thu cuối năm.

Nắm bắt xu thế đó, MSB đã ra mắt M-Flex 2.0 - giải pháp tài chính số toàn diện được nâng cấp từ giải pháp vay thế chấp linh hoạt trước đây. Điểm khác biệt lớn nhất của phiên bản mới này là sự gắn kết chặt chẽ với MSB Business Banking - nền tảng ngân hàng số thế hệ mới dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp.

Sự kết hợp này mang đến một hành trình tài chính liền mạch: doanh nghiệp không chỉ tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng mà còn có thể thực hiện mọi giao dịch và quản trị dòng tiền trên cùng một không gian số thống nhất.

MSB ra mắt giải pháp M-Flex 2.0 trên nền tảng MSB Business Banking, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu nguồn vốn và bứt phá mùa kinh doanh cuối năm. (Ảnh: MSB)

M-Flex 2.0 - Giải pháp tài chính “5 trong 1”

Để giải quyết bài toán dòng tiền trong giai đoạn nước rút, M-Flex 2.0 được MSB thiết kế như một gói giải pháp tài chính “5 trong 1”, đáp ứng mọi điểm chạm khắt khe của doanh nghiệp.

Ở đó, nhu cầu vốn được giải quyết nhanh gọn với hạn mức lên tới 25 tỷ đồng, kết hợp quy trình phê duyệt tự động chỉ trong 4 giờ và giải ngân nhanh chóng chỉ trong 2 giờ, giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt mọi cơ hội thị trường.

Hành trình trải nghiệm giải pháp này được thực hiện hoàn toàn trực tuyến theo phương thức “không chạm, không giấy tờ”, nổi bật với cơ chế mở Bảo lãnh và L/C trả ngay chưa cần đăng ký tài sản bảo đảm, giúp doanh nghiệp có ngay chứng thư trong ngày để giao cho đối tác, tránh rủi ro bị phạt vi phạm hợp đồng hoặc hủy thầu do chậm tiến độ.

M-Flex còn duy trì dòng tiền liên tục cho doanh nghiệp nhờ tính năng tự động tái cấp hạn mức sau 1 năm, miễn khâu tái thẩm định, giúp doanh nghiệp giữ nhịp độ kinh doanh xuyên suốt. Đồng thời, doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách tối ưu chi phí với giao dịch 0 đồng toàn diện và được tặng ngay 1 năm quyền lợi sử dụng chữ ký số, kết hợp với việc dễ dàng sở hữu tài khoản số đẹp.

Nâng tầm số hóa toàn bộ quản trị tài chính doanh nghiệp

Nếu M-Flex 2.0 giúp doanh nghiệp gỡ bỏ vấn đề về tốc độ cung ứng vốn, thủ tục và chi phí, thì nền tảng số mới dành cho doanh nghiệp MSB Business Banking lại tiếp nối bằng một bước tiến xa hơn: số hóa toàn diện không gian quản trị và vận hành tài chính.

Với M-Flex, MSB đồng hành cùng doanh nghiệp tối ưu dòng tiền và đơn giản hóa thủ tục giao dịch. (Ảnh: MSB)

Sau khi dòng vốn được giải ngân, doanh nghiệp có thể ngay lập tức quản lý dòng tiền, thực hiện các giao dịch chuyển tiền, phân quyền người dùng linh hoạt, phê duyệt lệnh trực tuyến, cũng như phát hành L/C, bảo lãnh tức thì ngay trên nền tảng MSB Business Banking.

Thay vì phải xử lý thủ công qua nhiều bước truyền thống, toàn bộ vòng đời tài chính của doanh nghiệp từ huy động vốn, sử dụng vốn đến giao dịch và quản trị… hiện tại đã được tích hợp trong một nền tảng duy nhất.

Đại diện MSB chia sẻ: “Trong mùa kinh doanh cao điểm cuối năm, việc giảm bớt các điểm nghẽn thủ tục không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa chi phí cơ hội mà còn tạo thêm dư địa để sẵn sàng bứt phá tăng trưởng.

Với M-Flex 2.0, MSB đặt nguồn vốn và các tiện ích giao dịch trong cùng một hệ sinh thái số, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận tiện hơn, giao dịch linh hoạt hơn và chủ động hơn trong quản trị dòng tiền”.

Song song với việc phát triển các giải pháp tài chính linh hoạt, MSB vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 10.000 tỷ đồng, với lãi suất cho vay từ 7,5% một năm, thấp hơn tối thiểu 2% so với mức thông thường.

Chương trình hướng tới khách hàng có nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên và ngành, lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng kinh tế, qua đó góp phần giảm chi phí vốn và thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Thông tin chi tiết về các giải pháp dành cho doanh nghiệp của MSB xem tại đây hoặc liên hệ hotline 24/7: 1800 6260.