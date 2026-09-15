(VTC News) -

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đồng USD được Ngân hàng Nhà nước công bố vào hôm nay (15/9) ở mức 25.617 đồng/USD, tăng 10 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Đây cũng là mức cao nhất của tỷ giá trung tâm từ trước đến nay.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép mua - bán USD trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 26.898 đồng/USD, còn tỷ giá sàn ở mức 24.336 đồng/USD.

Nhiều ngân hàng đều tăng thêm 20-40 đồng/USD, hiện mua bán quanh 25.810 - 26.220 đồng/USD. Các ngân hàng tiếp tục duy trì khoảng cách tương đối xa so với mức trần và sàn được phép giao dịch.

Tỷ giá trung tâm lên cao kỷ lục. (Ảnh minh hoạ).

Techcombank niêm yết giá USD ở mức 25.826 - 26.224 đồng/USD (mua - bán), tăng 102 đồng ở chiều mua và đắt hơn 100 đồng ở chiều bán.

ACB cũng tăng giá USD thêm 70 đồng ở chiều mua lên 25.800 đồng và bán ra ở mức 26.160 đồng…

Trên thị trường thế giới, giá USD bật tăng lên mức cao nhất trong hai tuần. Chỉ số USD-Index dao động quanh 99,55 điểm.

Cùng xu hướng với USD, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng vọt với lợi suất kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất kể từ tháng 10/2023. Nhưng lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ khi chốt phiên chỉ tăng hơn 1 điểm cơ bản, đạt 4,987%.

Theo các chuyên gia, tác động lên đồng USD trong những tháng cuối năm phụ thuộc nhiều vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) còn phát tín hiệu thắt chặt hay không.

Trong trường hợp Fed giữ nguyên lãi suất hoặc tăng nhưng đưa ra thông điệp thận trọng về các lần điều chỉnh tiếp theo, tỷ giá trong nước có thể tiếp tục ổn định nhờ cung cầu ngoại tệ đang thuận lợi. Tuy nhiên, áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ nhìn chung đang gia tăng trên toàn cầu. Điều này sẽ trở nên kém thuận lợi hơn cho các đồng tiền mới nổi, trong đó có tiền đồng.