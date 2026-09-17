(VTC News) -

Ngay sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.632 đồng/USD, tăng 6 đồng so với hôm qua và đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng được phép giao dịch trong khoảng 24.350 - 26.914 VND/USD.

Cụ thể, Vietcombank nâng 45 đồng so với cuối ngày hôm qua, lên 25.815 - 26.225 đồng một USD. BIDV tăng 10 đồng, giao dịch tại 25.805 - 26.185 đồng. Techcombank niêm yết USD ở 25.816-26.197 đồng, tăng 12 đồng.

Tỷ giá trung tâm tiếp tục lập đỉnh mới. (Ảnh minh hoạ).

Như vậy, trong những ngày gần đây, tỷ giá trung tâm liên tiếp đi lên: từ 25.607 VND/USD ngày 14/9 lên 25.626 VND/USD ngày 16/9 và 25.632 VND/USD ngày 17/9.

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản, lên 3,75-4%. Đây là lần đầu tiên cơ quan này tăng lãi suất kể từ tháng 7/2023.

Tỷ giá trung tâm tiếp tục lập đỉnh mới.

Tại cuộc họp báo, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho rằng lạm phát đã trở nên quá cao trong thời gian dài. “Chúng ta phải chắc chắn rằng lạm phát cơ bản đang hướng tới mục tiêu của mình một cách rõ ràng và với tốc độ đủ nhanh. Hôm nay, FOMC quyết định rằng tiêu chuẩn này vẫn chưa được đáp ứng”, Chủ tịch Fed phân tích.

Ông Warsh giải thích thêm rằng các báo cáo kinh tế gần đây cho thấy nền kinh tế, trong đó có thị trường lao động, vẫn vững mạnh. Tuy nhiên, lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu của ngân hàng trung ương. Ông cũng cho biết căng thẳng tại Trung Đông là một yếu tố góp phần vào quyết định này.

Các quan chức Fed cũng nâng nhẹ dự báo lạm phát trong năm nay. Fed dự báo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tổng thể sẽ tăng 3,7% và chỉ số PCE lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 3,4% trong năm nay. Cả 2 mức dự báo đều cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo được cập nhật hồi tháng 6.

Song song đó, ngân hàng trung ương không kỳ vọng đạt mục tiêu lạm phát cho đến năm 2029, dù dự báo cả 2 thước đo sẽ giảm mạnh vào năm 2027, xuống 2,3% đối với PCE tổng thể và 2,5% đối với PCE lõi.