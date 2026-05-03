Sập nhà 2 tầng tại Quảng Ninh, một người chết, 2 người bị thương

Hiện trường vụ sập nhà tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh khiến một người tử vong

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Bùi Triều Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào chiều nay (3/5), tại khu vực Tràng An thuộc địa bàn phường xảy ra vụ sập nhà 2 tầng khiến một người tử vong, 2 người khác bị thương.

Thông tin ban đầu, chiều 3/5, căn nhà 2 tầng cũng là nơi kinh doanh trà sữa tại khu vực Tràng An đang trong quá trình sửa chữa thì đổ sập khiến một số người mắc kẹt bên trong.

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Khê phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực có mặt tại hiện trường, huy động máy xúc để đào bới, tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đưa được 3 người ra khỏi đống đổ nát, trong đó một người tử vong, 2 người được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, khung cảnh ngổn ngang khi ngôi nhà 2 tầng đổ sập gần như hoàn toàn. Rất đông người dân khu vực đến hiện trường để theo dõi quá trình cứu hộ cứu nạn.

Theo người dân khu vực, quán trà sữa những ngày gần đây đang sửa chữa, có thể quá trình đục tường không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nên dẫn tới việc sập nhà.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.