Trực tiếp bóng đá Man Utd vs Liverpool, vòng 35 Ngoại hạng Anh ngày 3/5

Cập nhật mới nhất Man Utd 0-0 Liverpool Tiếp tục cập nhật Trận Man Utd đấu với Liverpool bắt đầu lúc 21h30. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.

Liverpool Liverpool vừa trải qua chuỗi 3 trận toàn thắng. Việc đánh bại Crystal Palace ở vòng trước giúp thầy trò huấn luyện viên Arne Slot vượt qua Aston Villa và tiến gần Man Utd. Đội khách chịu tổn thất lớn khi Mohamed Salah không thể ra sân vì chấn thương gân kheo gặp phải trong trận gặp Crystal Palace. Alexander Isak nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương trong bối cảnh Hugo Ekitike nghỉ thi đấu dài hạn. Milos Kerkez chưa chắc đạt trạng thái tốt nhất để ra sân. Ngoài ra, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Wataru Endo đều chắc chắn vắng mặt ở trận đấu này.

Man Utd Kể từ trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Michael Carrick mùa này, "Quỷ đỏ" đã giành được 29 điểm, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác. Sau chiến thắng trước Brentford ngày 28/4, Man Utd hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng (hơn Liverpool 3 điểm) và chỉ cần thêm 2 điểm nữa để chắc suất tham dự UEFA Champions League mùa sau. Patrick Dorgu trở lại sau khi vắng mặt kể từ trận thắng 3-2 trước Arsenal hồi tháng 1. Lisandro Martínez vẫn chưa thể thi đấu khi đang thi hành án treo giò trận thứ ba do tấm thẻ đỏ ở trận gặp Leeds. Matthijs de Ligt vẫn chưa bình phục chấn thương lưng.