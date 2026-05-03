Trực tiếp bóng đá Man Utd vs Liverpool, vòng 35 Ngoại hạng Anh ngày 3/5

Man Utd 0-0 Liverpool Tiếp tục cập nhật
Trận Man Utd đấu với Liverpool bắt đầu lúc 21h30. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.
Liverpool
Liverpool vừa trải qua chuỗi 3 trận toàn thắng. Việc đánh bại Crystal Palace ở vòng trước giúp thầy trò huấn luyện viên Arne Slot vượt qua Aston Villa và tiến gần Man Utd.
Đội khách chịu tổn thất lớn khi Mohamed Salah không thể ra sân vì chấn thương gân kheo gặp phải trong trận gặp Crystal Palace. Alexander Isak nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương trong bối cảnh Hugo Ekitike nghỉ thi đấu dài hạn.
Milos Kerkez chưa chắc đạt trạng thái tốt nhất để ra sân. Ngoài ra, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Wataru Endo đều chắc chắn vắng mặt ở trận đấu này.
Man Utd
Kể từ trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Michael Carrick mùa này, "Quỷ đỏ" đã giành được 29 điểm, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác. Sau chiến thắng trước Brentford ngày 28/4, Man Utd hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng (hơn Liverpool 3 điểm) và chỉ cần thêm 2 điểm nữa để chắc suất tham dự UEFA Champions League mùa sau.
Patrick Dorgu trở lại sau khi vắng mặt kể từ trận thắng 3-2 trước Arsenal hồi tháng 1. Lisandro Martínez vẫn chưa thể thi đấu khi đang thi hành án treo giò trận thứ ba do tấm thẻ đỏ ở trận gặp Leeds. Matthijs de Ligt vẫn chưa bình phục chấn thương lưng.
Man Utd đấu với Liverpool (21h30 ngày 3/5)
Trận Manchester United đấu với Liverpool thuộc vòng 35 giải Ngoại hạng Anh 2025-2026 diễn ra lúc 21h30 ngày 3/5 trên sân vận động Old Trafford (Manchester). Sức hút của trận “derby nước Anh” lần này nằm ở cuộc cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng cùng tấm vé dự UEFA Champions League mùa sau.
Trong 6 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Man Utd chỉ thua 1 trận trước Liverpool. Ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 10/2025, "Quỷ đỏ" thắng ngay tại Anfield với tỷ số 2-1. Bryan Mbeumo và Harry Maguire là những người ghi bàn.
Tuy nhiên, trên sân nhà Old Trafford, Man Utd không thắng được Liverpool lần nào ở các trận Ngoại Hạng Anh từ năm 2022 đến nay. Theo dự đoán của Opta, Man Utd được đánh giá nhỉnh hơn trong trận đấu này, với tỷ lệ thắng trước Liverpool là 42,8%.
