Siêu xe điện Yangwang U9 Xtreme lập kỷ lục giá tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, BYD xác nhận mẫu siêu xe điện Yangwang U9 Xtreme đã được giao dịch với mức giá hơn 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,76 triệu USD) mỗi xe. Đây là mức giá cao nhất được ghi nhận tại kỳ triển lãm năm nay.

Với mức giá công bố, U9 Xtreme hiện là mẫu xe thương mại đắt nhất từng được BYD bán ra. Mẫu xe này được sản xuất giới hạn 30 chiếc trên toàn cầu. Tại sự kiện, ít nhất một chiếc đã được bàn giao trực tiếp cho khách hàng, với sự tham gia của Chủ tịch BYD Wang Chuanfu.

Chủ tịch BYD Wang Chuanfu tại lễ bàn giao xe.

Yangwang - thương hiệu xe cao cấp trực thuộc BYD - đã giới thiệu phiên bản thương mại của mẫu hypercar Yangwang U9 Xtreme với tên gọi “The Dawn”, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang thương mại hóa.

Trước đó, mẫu xe này từng được giới thiệu là đạt tốc độ tối đa 496,22 km/h, đồng thời hoàn thành một vòng chạy tại Nürburgring Nordschleife trong 6 phút 59 giây. Những thông số này giúp U9 Xtreme thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và cộng đồng đam mê xe hiệu suất cao trên toàn cầu.

Phiên bản thương mại đầu tiên mang tên “The Dawn” được lấy cảm hứng từ thời điểm chiếc xe thiết lập kỷ lục tốc độ. Xe sử dụng màu sơn độc quyền “Dawn Moment”, với thành phần bột vàng siêu mịn, kết hợp nhiều lớp phủ bóng trong suốt nhằm tạo hiệu ứng ánh sáng thay đổi tùy theo điều kiện môi trường.

Màu sơn xe ấn tượng với tông vàng - đen cùng hiệu ứng ánh sáng thay đổi.

Một số chi tiết ngoại thất được hoàn thiện bằng kỹ thuật sơn mài truyền thống, tạo bề mặt có chiều sâu và khác biệt giữa các xe. Theo giới thiệu, mỗi chiếc U9 Xtreme sẽ được cá nhân hóa theo yêu cầu khách hàng, từ màu sơn, họa tiết sợi carbon đến giao diện hệ thống giải trí, hiệu ứng chào mừng và âm thanh đóng cửa.

Hiện một số khách hàng đã hoàn tất quá trình cá nhân hóa và bắt đầu bước vào giai đoạn ký kết hợp đồng cũng như lên lịch sản xuất.

Hãng định hướng mỗi chiếc xe là một cấu hình riêng biệt, không trùng lặp.

Bên cạnh hypercar U9 Xtreme, Yangwang cũng trưng bày phiên bản mới của dòng SUV Yangwang U8L mang tên U8L Four-Seater Dingzang Edition. Mẫu xe này phát triển dựa trên nền tảng U8L Dingshi Edition, tiếp tục sử dụng các công nghệ như hệ thống bốn mô-tơ e4, công nghệ sạc nhanh và pin Blade Battery thế hệ thứ hai.

U8L Dingzang Edition được giới thiệu với màu sơn “Ink Jade Blue”, kết hợp các tinh thể bột nhôm kích thước vi mô nhằm tạo hiệu ứng chuyển sắc theo ánh sáng.

U8L Dingzang Edition sử dụng bộ mâm hợp kim nhôm 22 inch thiết kế tám chấu.

Không gian nội thất áp dụng phối màu “Mingsha Gold”, kết hợp tông vàng sáng và trắng, đi kèm các chi tiết thêu lấy cảm hứng từ dãy Qilian, một trong những vùng núi hùng vĩ nhất Tây Bắc Trung Quốc. Cấu hình bốn chỗ được trang bị ghế không trọng lực kép “zero-gravity” ở hàng sau, kết hợp bệ điều khiển trung tâm với nhiều khoang chứa đồ độc lập.

Khoang hành lý có dung tích 512 lít, đủ sức chứa ba bộ túi golf 47 inch. Cách bố trí này hướng đến nhóm khách hàng cần không gian sử dụng riêng tư, tương tự một “phòng chờ di động”.

Mẫu xe này được cho là sẽ cạnh tranh với Mercedes-Maybach GLS 600, với mức giá dự kiến trên 1,3 triệu nhân dân tệ (khoảng 179.400 USD).