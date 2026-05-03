Sập nhà vùi lấp 3 người: Gia đình tự ý sửa chữa, làm thay đổi kết cấu

(VTC News) -

Hiện trường vụ sập nhà tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh khiến một người tử vong

Tối 3/5, UBND phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh thông tin về vụ sập nhà 2 tầng xảy ra trên địa bàn khiến một người chết, 2 người bị thương. Theo UBND phường Bình Khê, hộ gia đình đã tự ý sửa chữa nhà ở mà không làm thủ tục xin phép theo quy định.

Cụ thể, khoảng 16h15 ngày 3/5, khi chủ nhà sử dụng xe cẩu Volvo để sửa chữa, căn nhà 2 tầng ven đường ĐT 326 (khu Thượng 2, phường Bình Khê) bất ngờ đổ sập. Sự cố khiến 3 người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Cơ quan chức năng xác định hộ gia đình ông Khu tự ý sửa chữa làm thay đổi kết cấu công trình dẫn tới vụ sập nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường Bình Khê tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng của phường phối hợp với Đội phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh và gia đình nạn nhân huy động người và phương tiện triển khai ngay các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Các lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa 2 nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều gồm: ông Lương Xuân Viết (sinh năm 1980) và ông Đăng Văn Phiêu (sinh năm 1968).

Đến 17h50, lực lượng cứu nạn tiếp tục tìm thấy nạn nhân cuối cùng là ông Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1963, trú tại Khu Hạ 2, phường Bình Khê) được xác định tử vong dưới khu vực bức tường bị đổ.

Cơ quan chức năng xác định, chủ nhà là ông Nguyễn Văn Khu (sinh năm 1983). Gia đình đã tự ý sửa chữa, đục tường làm thay đổi kết cấu công trình, dẫn đến ngôi nhà bị sập.

Hiện UBND phường Bình Khê chỉ đạo công an phường báo cáo Công an tỉnh để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời phối hợp với MTTQ và các đoàn thể thành lập đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị nạn và chia buồn với gia đình có người thiệt mạng.