Cửa ngõ, bến phà TP.HCM ngày cuối nghỉ lễ: Nơi đông đúc, chỗ thông thoáng

Chiều 3/5, lượng người dân từ các tỉnh, thành đồng loạt quay trở lại TP.HCM và các khu công nghiệp tại Đồng Nai tăng mạnh, khiến nhiều khu vực cửa ngõ rơi vào tình trạng quá tải.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News khoảng 17h cùng ngày, khu vực phà Cát Lái xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Lượng phương tiện đổ dồn về tăng đột biến khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.
Càng về chiều tối, tuyến đường Lý Thái Tổ dẫn vào bến phà ken đặc phương tiện.
Dòng xe máy, ô tô nối đuôi nhau kéo dài, di chuyển chậm từng mét. Nhiều người mang theo hành lý lỉnh kỉnh như ba lô, túi xách, thậm chí có người đưa theo thú cưng, kiên nhẫn nhích từng chút giữa dòng xe đông đúc.
Tại khu vực bến, xe ra vào không ngừng gia tăng.
Các lực lượng điều tiết phân luồng cho phương tiện xuống phà theo từng đợt, tuy nhiên ùn tắc vẫn kéo dài.
Nhiều người mất cả tiếng mới tiếp cận được khu vực lên phà. Không ít trẻ em mệt mỏi, ngủ gục trên xe sau quãng đường di chuyển dài.
Trái ngược với cảnh đông đúc tại phà Cát Lái, phà Bình Khánh lại khá thông thoáng, không còn tình trạng ùn ứ như những năm trước. Một số người dân chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển khác để tránh kẹt xe tại các tuyến chính.
Ông Nguyễn Thế Anh cho biết, gia đình chọn đi phà Vũng Tàu - Cần Giờ nhằm hạn chế ùn tắc trên Quốc lộ 51. Theo ông, dù tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác, nhưng tình trạng giao thông vẫn đông, trong khi Quốc lộ 51 đang thi công nâng cấp nên việc di chuyển còn khó khăn.
Trước đó, từ khoảng 15h cùng ngày, các tuyến cửa ngõ phía Tây TP.HCM cũng bắt đầu ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng cao. Tuyến Nguyễn Văn Bứa đông đúc khi người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ.
Tương tự, khu vực Quốc lộ 22 và đoạn qua Quốc lộ 1 cũng xuất hiện tình trạng xe cộ nối hàng dài. Đây là các trục giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh lân cận, nên áp lực phương tiện tăng nhanh vào cuối kỳ nghỉ là điều thường xuyên xảy ra.
Việc lưu lượng phương tiện tăng đột biến trong cùng khung giờ khiến nhiều tuyến đường và bến phà rơi vào tình trạng quá tải cục bộ.
