Tướng Mỹ đề xuất lập liên minh mới thay thế NATO, bao gồm Ukraine

Phát biểu trên chương trình Hannity của Fox News, Tướng về hưu Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine lập luận NATO không đáp ứng đầy đủ thách thức an ninh toàn cầu lớn và đề nghị Mỹ nên xem xét lại cấu trúc liên minh hiện tại.

“NATO đang trở nên hèn nhát. Có lẽ chúng ta cần một NATO mới, một thể chế phòng thủ mới", ông Kellogg nói.

Tướng về hưu Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine. (Ảnh: Getty)

Ông Kellogg chỉ ra Điều 13 của Hiệp ước NATO cho phép quốc gia thành viên rút khỏi hiệp ước sau khi thông báo trước một năm. Cựu đặc phái viên Mỹ cũng phác thảo liên minh mới thay thế NATO, có thể bao gồm quốc gia sẵn sàng đóng vai trò quân sự tích cực hơn, ví dụ Nhật Bản, Australia, Đức, Ba Lan và Ukraine.

“Hãy vẽ lại tuyến phòng thủ hiện có”, ông Kellogg nhấn mạnh và cho biết thêm Ukraine “đã chứng tỏ là một đồng minh tốt”.

Đồng thời, một số cựu quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Trump lặp lại lời chỉ trích của ông đối với NATO, dù không nêu chi tiết cụ thể. Cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Victoria Coates mô tả liên minh NATO là "không có ý nghĩa gì" và cho rằng nó thất bại trong việc giải quyết cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.

Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng bày tỏ sự lo ngại, gọi tình trạng hiện tại của NATO là "đau lòng" và kêu gọi đánh giá lại toàn diện hơn các liên minh của Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Trump thông tin ông đang nghiêm túc xem xét việc rút Mỹ khỏi NATO và gọi liên minh này là "hổ giấy" sau khi đồng minh từ chối ủng hộ nỗ lực trong chiến dịch của Washington chống lại Iran.

“Tôi chưa bao giờ bị NATO thuyết phục. Tôi luôn biết họ chỉ là hổ giấy và lãnh đạo Nga Vladimir Putin cũng biết điều đó”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không thể đơn phương rút Washington khỏi liên minh, vì quyết định này cần 2/3 thượng nghị sĩ tại Thượng viện ủng hộ hoặc một đạo luật được lưỡng viện quốc hội thông qua. Trong khi hầu hết nghị sĩ Mỹ đều cho rằng nước này cần ở lại trong NATO.