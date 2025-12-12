Công an Vĩnh Long bắt kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 1 năm bỏ trốn

(VTC News) -

Ngày 12/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long, lực lượng chức năng vừa phối hợp Công an xã Ba Tri bắt Phan Thanh Nam (SN 2002), ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long (xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cũ).

Nam là kẻ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tri (cũ) ra quyết định truy nã ngày 19/11/2024.

Cán bộ điều tra lấy lời khai bị can Phan Thanh Nam - (Ảnh: CACC)

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/8/2024, Công an xã Ba Tri quyết định khởi tố bị can đối với Nam về hai tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255 và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình triệu tập làm việc, Nam không chấp hành mà bỏ trốn khỏi địa phương. Đến 19/11/2024, Công an huyện Ba Tri ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can này.

Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, ngày 9/12/2025, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ Phan Thanh Nam khi kẻ này vừa trở về nhà tại ấp An Phú, xã Ba Tri.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định.

Cùng ngày, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị bắt giữ Đinh Nhiên (SN 1967, trú tại xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị). Nhiên là tội phạm bị truy nã về hành vi “Cướp tài sản của công dân” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cơ quan công an, Đinh Nhiên trốn lệnh truy nã suốt 36 năm, kể từ ngày cơ quan công an ra quyết định truy nã vào ngày 17/3/1989.

Tháng 1 đến cuối tháng 3/1989, Đinh Nhiên cùng với một số đồng bọn dùng súng AK có đạn và lưỡi lê để đe dọa, cướp tài sản của những người đi đãi vàng qua lại tại địa bàn khu vực Bãi Tranh, Quạt (thuộc xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Bình Trị Thiên cũ - nay là tỉnh Quảng Trị).

Sau khi thực hiện các vụ cướp tài sản, Đinh Nhiên rời khỏi địa phương, bỏ trốn sang Lào. Nhiều lần lực lượng triển khai truy tìm thông tin của Nhiên nhưng đều không rõ tung tích do người này cắt đứt mọi liên lạc với người thân.

Đến 16h ngày 11/12/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt thành công Đinh Nhiên.