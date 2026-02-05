Công an thông tin về sức khỏe tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong

Chiều 5/2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp báo, thông tin về tiến độ giải quyết vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong.

Tại họp báo, Thượng tá Nguyễn Văn Chót, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, đã thông tin diễn biến vụ tai nạn xảy ra ngày 4/9/2024 trên tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long.

Thượng tá Nguyễn Văn Chót thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: T.X)

Cơ quan chức năng xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (ngụ ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long; trước đây thuộc huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) điều khiển xe tải vượt không bảo đảm an toàn, dẫn đến va chạm khiến em Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong.

Trên cơ sở đó, Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Liên quan việc giám định thương tích và tình trạng tâm thần của bị can, đến ngày 30/12/2025, kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của Nguyễn Văn Bảo Trung là 81%.

Ngày 8/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long có văn bản gửi Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, kèm hồ sơ bệnh án, đề nghị xem xét tiếp nhận Nguyễn Văn Bảo Trung để chữa bệnh bắt buộc về tâm thần.

Tuy nhiên, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa sau đó phản hồi, cho rằng tình trạng sức khỏe của bị can hiện cần tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng thêm một thời gian; khi các bệnh lý ổn định, đơn vị này sẽ tiếp nhận để điều trị bắt buộc.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Chót, việc điều tra vụ án kéo dài xuất phát từ tình trạng sức khỏe của bị can. Hiện Trung vẫn đang điều trị; sau khi có kết luận giám định đủ điều kiện, cơ quan điều tra sẽ hoàn tất hồ sơ và kết thúc vụ án trong thời hạn 5 ngày làm việc.

Liên quan trách nhiệm của các cán bộ tiến hành tố tụng trước đó trong việc ra quyết định không khởi tố vụ án, hiện Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đang thụ lý, xem xét theo thẩm quyền.