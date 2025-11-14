Tư lập dự án phân lô bán nền, 'Tổng Giám đốc rởm' chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

(VTC News) -

Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thành (SN 1981, trú 47 Trưng Nhị, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà H.T.K (SN 1989, trú phường Ngũ Hành Sơn) tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thành lừa đảo chiếm đoạt 5,89 tỷ đồng thông qua việc rao bán đất tại dự án Cella Central.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, vào tháng 8/2022, bà K đã đến Công ty Cổ phần Ý An Khang (đường 2/9, phường Hòa Cường, Đà Nẵng) gặp Nguyễn Ngọc Thành, người tự xưng là Tổng giám đốc công ty.

Nguyễn Ngọc Thành tại thời điểm bị bắt tạm giam để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng).

Nguyễn Ngọc Thành sau đó giới thiệu bà H.T.K mua lô đất số 16, diện tích 98 m², với giá hơn 6,5 tỷ đồng. Tin tưởng vào giấy tờ và lời cam kết của Thành, bà K đã chuyển gần 6 tỷ đồng vào các tài khoản do Thành cung cấp.

Tuy nhiên, khi đến hạn ký hợp đồng chuyển nhượng, Thành liên tục trì hoãn, viện lý do “chưa ra sổ”. Đến tháng 9/2023, bà K phát hiện thửa đất đang bị thế chấp tại ngân hàng và tạm dừng giao dịch theo quyết định tòa án.

Đặc biệt, dự án Cella Central hoàn toàn không tồn tại, do chính Thành tự vẽ sơ đồ, phân lô để rao bán trái phép.

Từ vụ việc trên, Công an TP Đà Nẵng cảnh báo người dân không giao dịch các dự án khi chưa có pháp lý rõ ràng. Cần đối chiếu thông tin tại cơ quan chức năng, tránh bị lừa đảo, bảo vệ tài sản và quyền lợi của bản thân. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, góp phần xây dựng môi trường đầu tư – giao dịch minh bạch và an toàn.