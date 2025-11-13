Bắt giám đốc công ty ở Cần Thơ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

(VTC News) -

Chiều 13/11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trịnh Thanh Xuân, Giám đốc Công ty CP Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Tây Đô, để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Trịnh Thanh Xuân. (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)

Theo điều tra, từ năm 2022 - 2024, ông Xuân rao bán nhiều lô đất nền tại Dự án khu nhà vườn Cồn Khương, phường Cái Khế, TP Cần Thơ.

Ông này giới thiệu rằng Công ty Tây Đô đang hợp tác thi công bờ kè cho Công ty TNHH Nam Long – chủ đầu tư dự án, và sẽ được quy đổi giá trị thi công thành các lô đất, bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2023.

Tin lời quảng cáo, nhiều người dân đã ký hợp đồng đặt cọc, góp vốn và chuyển hơn 10 tỷ đồng cho Công ty Tây Đô thông qua ông Xuân. Tuy nhiên, sau thời hạn cam kết, khách hàng không được bàn giao đất như thỏa thuận.

Kết quả xác minh, Công ty Tây Đô chưa thực hiện bất kỳ hạng mục nào cho Công ty Nam Long. Hai bên đã thanh lý hợp đồng từ tháng 4/2023, nên Công ty Tây Đô hoàn toàn không có cơ sở pháp lý để quy đổi nền đất.

Dù biết rõ điều này, ông Xuân vẫn tiếp tục huy động tiền của người dân, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Cần Thơ đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị những người từng giao dịch, chuyển tiền cho ông Xuân hoặc Công ty Tây Đô liên hệ điều tra viên Hoàng Văn Sỹ (ĐT: 0916.00.88.35) để phối hợp cung cấp thông tin.

Liên quan vụ án, cơ quan công an đang truy tìm Lê Hoàng Anh (SN 1967, ngụ TP Cần Thơ) - là người có liên quan, để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Lê Hoàng Anh, nhanh chóng báo ngay Cơ quan Công an gần nhất.