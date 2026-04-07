Truy tìm kẻ liên quan vụ án cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng ban hành quyết định truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra tại phường Hội An, TP Đà Nẵng vào tháng 9/2025.

Quyết định truy tìm Trương Minh Lâm. (Ảnh: C.A)

Theo đó, đối tượng bị truy tìm là Trương Minh Lâm (SN 1988, trú thôn Thọ Hạ, xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm, khi tìm thấy đối tượng nêu trên cần thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng hoặc cơ quan công an cấp trên theo hệ lực lượng.

Cách đây vài ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ban hành các quyết định truy tìm cặp vợ chồng liên quan đến đơn tố cáo chiếm đoạt số tiền 1,35 tỷ đồng xảy ra tại địa bàn.

Những người bị truy tìm gồm Trần Thị Ngọc Huyền (SN 1975) và chồng của Huyền là Lê Quang Lộc (SN 1973).

Theo hồ sơ, Trần Thị Ngọc Huyền và Lê Quang Lộc có hộ khẩu thường trú tại tổ 55 (phường An Hải, TP Đà Nẵng); chỗ ở khác tại xóm 6 (Phú Ngạn, phường Hóa Châu, TP Huế).

Đặc điểm nhận dạng của Trần Thị Ngọc Huyền là có sẹo chấm cách 3 cm trên sau đầu mày trái, trong khi đặc điểm nhận dạng của Lê Quang Lộc là có sẹo tròn lõm cách 0,2 cm dưới sau mép trái.

Cả hai bị truy tìm để phục vụ công tác điều tra theo đơn tố cáo của ông T.M.Đ (SN 1987, trú tỉnh Quảng Trị, hiện ở phường Vỹ Dạ, TP. Huế), liên quan đến hành vi chiếm đoạt số tiền 1,35 tỷ đồng xảy ra ngày 13/10/2025 tại TP Huế.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế xác định hiện chưa rõ hai đối tượng đang ở đâu nên ra quyết định truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ việc.