Truy tìm tài xế ô tô vượt ẩu, tông 2 người đi xe máy rồi bỏ chạy

Ngày 17/3, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận thông tin sự việc ô tô con vượt ẩu gây tai nạn trên đường Nguyễn Hữu Thọ rồi rời khỏi hiện trường.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô vượt ẩu gây tai nạn cho xe máy khiến nhiều người bức xúc.

Ô tô vượt ẩu va chạm với xe máy khiến 2 người ngã xuống đường. (Ảnh: N.Q)

Đoạn clip được ghi bởi camera hành trình của xe đi phía sau cho thấy, sự việc xảy ra vào tối 16/3. Xe ô tô hiệu Toyota Fortuner màu đen, biển số màu vàng chạy ở làn bên trái ngoài cùng của đường Nguyễn Hữu Thọ, TP Đà Nẵng.

Lúc này, một ô tô khác đang chạy phía trước, chiếc xe Fortuner liên tục đá đèn và chuyển sang làn đường bên phải cùng chiều để vượt lên.

Quá trình chuyển làn, xe này va chạm với một xe máy đang đi cùng chiều khiến 2 người trên xe máy ngã xuống đường và bị thương nhẹ. Điều đáng nói, thay vì dừng lại để xử lý vụ việc, tài xế gây tai nạn tiếp tục lái ô tô rời khỏi hiện trường.

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đang xác minh, truy xét phương tiện liên quan để xử lý.

Cũng liên quan đến hành vi lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy, ngày 16/3, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng triệu tập tài xế Nguyễn Xuân Trường (SN 1978, trú phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng) để làm rõ hành vi lái ô tô tông gãy chân người phụ nữ lớn tuổi.

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào 1h03 ngày 15/3, tại khu vực trước cửa số nhà 209 Hồ Sen, phường Lê Chân (TP Hải Phòng). Thời điểm trên, bà H.N.T (SN 1966, trú phường Lê Chân) đang đứng trên vỉa hè thì một ô tô bất ngờ lao lên đâm trúng. Cú đâm khiến bà H.N.T bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Đáng chú ý, sau khi vụ tai nạn xảy ra, lái xe ô tô đã bỏ mặc nạn nhân đau đớn nằm trên vỉa hè, lái phương tiện rời khỏi hiện trường. Đoạn clip ghi lại vụ việc từ camera của nhà dân được chia sẻ lên mạng xã hội, gây dư luận tiêu cực.