'Trường hạnh phúc’ chạm đến trái tim học sinh, phụ huynh

(VTC News) -

Tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM), những giờ học trò chuyện bằng tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, góc thư viện đầy ắp sách hay hay hình ảnh ca dao, tục ngữ xuất hiện trên bảng lớp… đang dần trở nên quen thuộc.

Những thay đổi này nằm trong định hướng xây dựng “trường học hạnh phúc” của nhà trường, không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng các hoạt động giáo dục và môi trường học tập hằng ngày. Đây cũng là một trong những mô hình được các trường tại TP.HCM thực hiện từ nhiều năm qua.

Học sinh lớp 4.11 Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm tham gia lớp học đảo ngược.

Một trong những điểm nhấn là tăng cường cơ hội để học sinh giao tiếp với giáo viên nước ngoài. Thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động ngoại khóa và tiết học tăng cường, học sinh được trực tiếp trò chuyện, đặt câu hỏi, tham gia các hoạt động tương tác bằng tiếng Anh.

Việc thường xuyên tiếp xúc với môi trường ngoại ngữ giúp các em hình thành phản xạ giao tiếp tự nhiên, nâng cao kỹ năng nghe - nói và tự tin hơn trong học tập, cuộc sống.

Song song với việc phát triển kỹ năng ngoại ngữ, nhà trường đặc biệt chú trọng xây dựng văn hóa đọc cho học sinh.

Các em học sinh hào hứng đọc sách tại thư viện.

Thư viện được đầu tư khang trang, bổ sung nhiều đầu sách phù hợp lứa tuổi, trở thành không gian quen thuộc để học sinh đọc sách, khám phá kiến thức và chia sẻ những câu chuyện yêu thích. Các giờ đọc sách định kỳ cũng được tổ chức, khuyến khích học sinh kể lại nội dung, bày tỏ cảm nhận và thảo luận về bài học rút ra từ mỗi cuốn sách.

Không gian lớp học cũng có nhiều đổi mới khi bảng lớp không chỉ phục vụ bài giảng mà còn xuất hiện các câu ca dao, tục ngữ quen thuộc. Những câu nói giản dị nhưng giàu ý nghĩa góp phần giáo dục đạo đức, cách ứng xử và nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt, văn hóa dân tộc cho học sinh.

Theo thầy Lý Minh Phước giáo viên nhà trường chia sẻ: “Việc hình thành thói quen đọc sách từ sớm không chỉ giúp học sinh mở rộng kiến thức mà còn góp phần phát triển tư duy, khả năng tưởng tượng và kỹ năng diễn đạt cho các em” .

Trong giờ ra chơi, các bạn học sinh tham gia trò chuyện cùng giáo viên nước ngoài tại thư viện nhà trường.

Theo thầy Trần Trọng Khiêm, Hiệu trưởng nhà trường, việc xây dựng “trường học hạnh phúc” cần bắt đầu từ những điều giản dị trong môi trường giáo dục.

“Nhà trường mong muốn tạo ra không gian học tập thân thiện, nơi học sinh cảm thấy vui khi đến lớp, được khuyến khích khám phá kiến thức và phát triển năng lực của bản thân. Vì vậy, chúng tôi chú trọng từ việc tăng cường giao tiếp với giáo viên nước ngoài, xây dựng văn hóa đọc đến đưa những giá trị văn hóa truyền thống như ca dao, tục ngữ vào lớp học”, thầy Khiêm chia sẻ.

Khi học sinh cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe và học tập trong môi trường tích cực, các em sẽ thêm yêu trường lớp và chủ động hơn trong việc học tập.

Mô hình "trường học hạnh phúc" của trường triển khai, nhận được sự đồng thuận của các phụ huynh, học sinh, đội ngũ giáo viên.

"Con tôi rất vui khi đến trường, với con mỗi ngày đi học là một ngày bổ ích, được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Các thầy cô rất tâm huyết, các hoạt động của trường rất thực chất, có chiều sâu. Từ đó, giúp con tôi tự tin lên rất nhiều trong giao tiếp, tiến bộ mỗi ngày và được tham gia các CLB, giúp phát triển các kỹ năng tốt hơn", anh Quốc Phương, có con học lớp 4 tại trường cho hay.

Từ những hoạt động cụ thể, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đang từng bước xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui với học sinh.

Thực tế cho thấy, khi nhà trường, gia đình cùng đồng hành, “trường học hạnh phúc” không còn là khẩu hiệu mà đang dần trở thành hiện thực sinh động trong đời sống giáo dục.