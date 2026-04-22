Trường CĐ Phát thanh – Truyền hình I đẩy mạnh tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp

Tham dự chương trình có ông Vũ Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thanh (Ninh Bình); TS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng trường Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I (VOVedu); Thượng tá Trần Xuân Duy, Trưởng Công an xã Tân Thanh, cùng đại diện các đơn vị phối hợp, cán bộ, giáo viên và đông đảo học sinh.

Toàn cảnh Hội nghị tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và tuyên truyền Luật An toàn giao thông cho học sinh lớp 9.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Tất Thắng nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp đối với học sinh sau THCS, giúp các em có lựa chọn phù hợp với năng lực và định hướng tương lai. Đồng thời, ông Thắng cũng đề cao việc lồng ghép tuyên truyền an toàn giao thông và phòng, chống ma túy, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Ông Vũ Tất Thắng nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp đối với học sinh lớp 9.

Tại hội nghị, đại diện VOVedu, thầy Dương Văn Đoàn, Phó trưởng phòng Đảm bảo chất lượng và Nghiên cứu khoa học đã cung cấp hệ thống thông tin cốt lõi về các ngành đào tạo, mô hình học văn hóa gắn với nghề, lộ trình học tập và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Nội dung tư vấn đi thẳng vào nhu cầu thực tế, cập nhật xu hướng nghề nghiệp và nhu cầu nhân lực ở các lĩnh vực báo chí truyền thông, kỹ thuật, …, qua đó giúp học sinh lớp 9 có cơ sở rõ ràng, thực tiễn hơn trong việc lựa chọn hướng đi phù hợp sau THCS.

Thầy Dương Văn Đoàn trực tiếp tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh.

Em Lê Ánh Thư (lớp 9A1, Trường THCS Đinh Công Tráng) chia sẻ rằng những thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp do VOVedu cung cấp rất cụ thể, dễ hiểu, giúp em hình dung rõ hơn về các ngành nghề và định hướng tương lai. Đặc biệt, Ánh Thư bày tỏ sự yêu thích với lĩnh vực báo chí – truyền thông và mong muốn có cơ hội theo đuổi ngành học này sau khi tốt nghiệp THCS.

Bên cạnh nội dung tư vấn tuyển sinh, hội nghị còn tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn giao thông và phòng, chống ma túy do Công an xã Tân Thanh trực tiếp triển khai.

Các nội dung tập trung vào những quy định cơ bản đối với học sinh khi tham gia giao thông, đặc biệt là việc sử dụng xe đạp điện, xe máy điện. Cán bộ công an đã hướng dẫn cụ thể cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, các nguyên tắc đảm bảo an toàn khi điều khiển phương tiện, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các em học sinh.

TS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng trường Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I (VOVedu) trao tặng mũ bảo hiểm cho đại diện học sinh 4 trường THCS, lan tỏa thông điệp an toàn giao thông và trách nhiệm với cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao tặng 200 mũ bảo hiểm cho học sinh 4 trường tham dự. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực mà còn gắn liền với nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông.

Những chiếc mũ bảo hiểm do VOVedu trao tặng trở thành biểu tượng cho thông điệp “an toàn là trên hết”, đồng thời thể hiện sự đồng hành của nhà trường trong việc bảo vệ học sinh cả trong học tập và cuộc sống.

Học sinh tích cực tham gia giao lưu, nhận mũ bảo hiểm VOVedu, món quà thiết thực, ý nghĩa.

Công an xã Tân Thanh hướng dẫn kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng cách cho học sinh.

Việc kết hợp giữa tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp với tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đã tạo nên một chương trình toàn diện, vừa cung cấp thông tin, vừa giáo dục kỹ năng và nâng cao nhận thức cho học sinh. Qua đó, chương trình góp phần giúp học sinh lớp 9 trên địa bàn xã Tân Thanh có sự chuẩn bị tốt hơn trước ngưỡng cửa lựa chọn con đường học tập và nghề nghiệp trong tương lai.