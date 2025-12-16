VOVedu được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

(VTC News) -

Quyết định số 909/QĐ-VĐTPTNL ngày 5/12/2025 của Viện trưởng Viện đào tạo và Phát triển nhân lực, thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam công nhận trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ, nghiêm túc trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, mà còn là niềm tự hào, khẳng định vị thế, uy tín và chất lượng đào tạo của Nhà trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp cả nước.

Kết quả đạt chuẩn Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp giúp nhà trường khẳng định chất lượng đào tạo với xã hội, với người học, với đơn vị sử dụng lao động, là căn cứ để nhà nước thực hiện đầu tư, đấu thầu, đặt hàng và giao nhiệm vụ đào tạo cho Trường trong thời gian tới.

Đây cũng là sự khẳng định và cam kết chất lượng của nhà trường trong lĩnh vực đào tạo báo chí, phát thanh- truyền hình, truyền thông đa phương tiện…trên toàn quốc.

Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp là động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu xây dựng VOVedu thành trường cao đẳng chất lượng cao.

Sau 3 năm thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, năm học 2025 - 2026, với sự quyết tâm của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và tập thể CBGV, người lao động, VOVedu đã thực hiện đánh giá ngoài cơ sở GDNN và được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp với số điểm đạt được là 88/100.

“Việc Nhà trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định những nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội”, TS Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng khẳng định.

Trưởng đoàn đánh giá ngoài và hiệu trưởng nhà trường ký kết Biên bản ghi nhớ về nội dung, thời gian đoàn làm việc tại trường.

Với những thời cơ và thách thức mới, thầy và trò nhà trường quyết tâm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến hoạt động dạy học; đẩy mạnh phong trào thi giáo viên giỏi; giảng viên giỏi các cấp; các hoạt động thi đua sôi nổi trong HSSV... Đối với công tác đào tạo, chứng nhận kiểm định chất lượng là động lực mạnh mẽ để Nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, thực tiễn, linh hoạt mềm dẻo phù hợp với người học; tăng cường gắn kết đào tạo với nhu cầu xã hội, thị trường lao động và đặc thù ngành phát thanh - truyền hình, truyền thông đa phương tiện. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đầu ra, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các cơ quan báo chí, truyền thông và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, toàn thể cán bộ viên chức người lao động và HSSV toàn trường cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, vượt khó tạo ra những chuyển biến tích cực hoàn thành các chỉ tiêu của năm học 2025 – 2026.

Đoàn đánh giá ngoài khảo sát phòng học thực hành nghề Tin học ứng dụng tại VOVedu.

Đặc biệt, trong bối cảnh từ năm 2026, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I bắt đầu thực hiện tự chủ tài chính, việc đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN càng mang ý nghĩa then chốt. Đây chính là “giấy thông hành” quan trọng giúp nhà trường tự tin triển khai hoạt động liên kết, mở rộng các chiến lược phát triển dài hạn, chủ động trong quản lý tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, đa dạng ngành nghề đào tạo, hợp tác với doanh nghiệp và các đối tác trong, ngoài ngành. Đồng thời, kết quả kiểm định cũng tạo nền tảng vững chắc để Nhà trường nâng cao trách nhiệm giải trình, minh bạch trong quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Đoàn Kiểm tra các hạng mục cơ sở vật chất của Nhà trường.

Chứng nhận kiểm định chất lượng là minh chứng rõ ràng cho việc Trường đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe về chương trình, giáo trình đào tạo, đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, công tác quản lý điều hành và hiệu quả đào tạo. Đây cũng là cơ hội giúp VOVedu nhìn nhận khách quan, đầy đủ những điểm mạnh, hạn chế để chủ động thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng một cách bền vững.

Ngày 5/12 không chỉ đánh dấu một chặng đường nỗ lực, mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức. Kết quả đánh giá ngoài là nền tảng quan trọng để nhà trường tăng cường uy tín, tạo niềm tin cho người học và xã hội, đồng thời là cơ sở vững chắc cho lộ trình tự chủ, đổi mới quản trị và phát triển trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới mô hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện đại, hội nhập, gắn chặt với yêu cầu chuyển đổi số lĩnh vực phát thanh - truyền hình và truyền thông đa phương tiện.