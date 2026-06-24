Trung Quốc phô diễn trực tiếp sức mạnh tên lửa siêu vượt âm DF-17

(VTC News) -

Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây lần đầu phát sóng hình ảnh tên lửa siêu vượt âm DF-17, khai hỏa trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật của Lực lượng Tên lửa PLA. Đây được xem là lần công khai hiếm hoi đối với một trong những chương trình vũ khí được Bắc Kinh giữ bí mật nhất trong nhiều năm qua.

Sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới quân sự quốc tế, bởi DF-17 từ lâu được coi là một trong những hệ thống tên lửa siêu vượt âm đầu tiên trên thế giới được triển khai ở quy mô tác chiến thực tế.

Tên lửa DF-17 của Trung Quốc với phương tiện lượn siêu thanh. Ảnh Military Watch

Điều gì khiến DF-17 đặc biệt?

Khác với tên lửa đạn đạo truyền thống, DF-17 sử dụng tổ hợp gồm tên lửa đẩy và phương tiện lướt siêu vượt âm DF-ZF.

Sau khi được tên lửa đẩy đưa lên độ cao thích hợp, đầu đạn DF-ZF tách khỏi tầng đẩy và lao tới mục tiêu với tốc độ siêu vượt âm, đồng thời thực hiện các động tác cơ động phức tạp trên đường bay. Chính khả năng thay đổi hướng liên tục này khiến việc dự đoán quỹ đạo trở nên khó khăn hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo thông thường.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), DF-17 có tầm bắn khoảng 1.800-2.500 km, đủ khả năng bao phủ phần lớn khu vực Tây Thái Bình Dương và chuỗi đảo thứ nhất. Nhiều nguồn phân tích cho rằng phương tiện lướt DF-ZF có thể đạt tốc độ từ Mach 5 đến Mach 10 trong giai đoạn tấn công cuối.

Điểm khiến DF-17 nhận được sự quan tâm đặc biệt không nằm ở tốc độ đơn thuần.

Trên thực tế, đầu đạn của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa còn có thể đạt vận tốc cao hơn. Tuy nhiên, DF-17 kết hợp đồng thời tốc độ siêu vượt âm với khả năng cơ động mạnh ở độ cao thấp hơn đáng kể so với quỹ đạo đạn đạo truyền thống.

Điều này tạo ra thách thức lớn cho các hệ thống cảnh giới và đánh chặn vốn được thiết kế chủ yếu để đối phó với tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình thông thường.

Chính vì vậy, trong những năm gần đây Mỹ đã đầu tư hàng chục tỷ USD cho các chương trình phòng thủ tên lửa mới, đặc biệt là mạng lưới phòng thủ tại Guam - căn cứ chiến lược then chốt ở Tây Thái Bình Dương.

Tên lửa DF-17 của Trung Quốc với phương tiện lượn siêu thanh. Ảnh Military Watch

Thông điệp gửi tới Mỹ và đồng minh

Giới quan sát nhận định việc công khai cảnh phóng DF-17 không đơn thuần mang ý nghĩa tuyên truyền trong nước.

Theo nhiều nhà phân tích quốc tế, đây là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn chứng minh năng lực răn đe ngày càng trưởng thành của lực lượng tên lửa chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung tiếp tục gia tăng.

DF-17 được đánh giá là một trong những thành tố quan trọng trong chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/AD) của Trung Quốc. Mục tiêu của chiến lược này là khiến các lực lượng đối phương gặp nhiều khó khăn hơn khi triển khai tác chiến gần các khu vực mà Bắc Kinh coi là lợi ích cốt lõi.

Một số chuyên gia quân sự phương Tây thậm chí gọi DF-17 là "kẻ thay đổi cuộc chơi" bởi khả năng đe dọa các căn cứ quân sự, sở chỉ huy và cụm tác chiến tàu sân bay trong khu vực.

Tên lửa DF-17 của Trung Quốc được diễu binh. Ảnh Military Watch

Cuộc đua siêu vượt âm đang nóng lên

Sự xuất hiện của DF-17 cũng phản ánh xu hướng phát triển vũ khí siêu vượt âm trên phạm vi toàn cầu.

Nga hiện sở hữu các hệ thống như Avangard, Kinzhal và Zircon, trong khi Mỹ đang đẩy mạnh nhiều chương trình phát triển vũ khí siêu vượt âm cho lục quân, hải quân và không quân.

Giới chuyên gia nhận định cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực này không chỉ xoay quanh tốc độ mà còn là cuộc đua về cảm biến, trí tuệ nhân tạo, khả năng phát hiện sớm và công nghệ đánh chặn thế hệ mới.

Trong bối cảnh đó, việc Trung Quốc lần đầu công khai hình ảnh phóng DF-17 cho thấy Bắc Kinh muốn khẳng định rằng họ không chỉ tham gia cuộc đua siêu vượt âm, mà đang sở hữu một trong những hệ thống đã bước vào giai đoạn trực chiến thực tế.

Dù hiệu quả chiến đấu thực sự của DF-17 chỉ có thể được kiểm chứng trong điều kiện xung đột, sự xuất hiện công khai của loại vũ khí này vẫn là lời nhắc nhở rằng cán cân sức mạnh quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang tiếp tục thay đổi với tốc độ rất nhanh.