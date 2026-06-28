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Xuất bản ngày 28/06/2026 02:00 PM
Xuất bản ngày 28/06/2026 02:00 PM

Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 28/6/2026 - XSKG 28/6

XSKG 28/6, trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 28/6/2026, xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 28/6/2026, xổ số Kiên Giang 28/6.

Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 28/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSKG 28/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 28/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 28/6/2026 - Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 28/6/2026

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- XSKG 21/6/2026

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 21/6/2026 có giải đặc biệt là 097913 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKG 21/6, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 21/6/2026.

XSKG 21/6, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 21/6/2026.

- XSKG 14/6/2026

Kết quả xổ số ngày 14/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng có giải đặc biệt là 832106 và các hạng giải khác như sau:

XSKG 14/6, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 14/6/2026.

XSKG 14/6, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 14/6/2026.

- XSKG 7/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang công bố kết quả xổ số ngày 7/6/2026 với giải đặc biệt là 150925 và các hạng giải khác như sau:

XSKG 7/6, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 7/6/2026.

XSKG 7/6, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 7/6/2026.

- XSKG 31/5/2026

Kết quả xổ số ngày 31/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay thưởng như sau:

XSKG 31/5, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 31/5/2026.

XSKG 31/5, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 31/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kiên Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Có đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Có đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Có đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Có đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Bình Phước, TP.HCM, Hậu Giang, Long An sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 28/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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