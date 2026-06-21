Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 21/6/2026 - XSKG 21/6

Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 21/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSKG 21/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 21/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 21/6/2026 - Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 21/6/2026

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- XSKG 14/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng ngày 14/6/2026 như sau:

XSKG 14/6, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 14/6/2026.

- XSKG 7/6/2026

Kết quả xổ số ngày 7/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng có giải đặc biệt là 150925 và các hạng giải khác như sau:

XSKG 7/6, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 7/6/2026.

- XSKG 31/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang công bố kết quả xổ số ngày 31/5/2026 với giải đặc biệt là 870587 và các hạng giải khác như sau:

XSKG 31/5, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 31/5/2026.

- XSKG 24/5/2026

Kết quả xổ số Kiên Giang (XSKG) ngày 24/5/2026 có giải đặc biệt là 957166 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKG 24/5, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 24/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kiên Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng, cho những vé sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, cho các vé trúng hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Nơi lĩnh thưởng XSKG

Người trúng thưởng xổ số Kiên Giang có thể đến trực tiếp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang hoặc các đại lý vé số được ủy quyền để nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Có đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Có đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Có đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Có đài Hậu Giang, TP.HCM, Bình Phước và Long An tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Có đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 21/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.